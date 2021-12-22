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Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает - РИА Новости, 22.12.2021
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает
Вопросы президенту РФ Владимиру Путину не могут быть заранее прописаны, просто они легко прогнозируют, заявил его пресс секретарь Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:59
2021-12-22T21:59
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопросы президенту РФ Владимиру Путину не могут быть заранее прописаны, просто они легко прогнозируют, заявил его пресс секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они тоже принимают участие, и тоже спрашивают у президента. То есть если они считают, что их вопросы тоже заранее прописаны... Они легко прогнозируются. Мы же следим за повесткой дня весь год, и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления некоторых СМИ-иноагентов о том, что вопросы главе государства прописаны заранее."Это все легко спрогнозировать. И когда наши эксперты, когда аппарат правительства готовит справочные материалы для президента, мы как раз все эти темы прогнозируем и очень часто попадаем", - добавил он.Представитель Кремля также отметил, что в пресс конференции в этом году примет участие порядка 500 журналистов, тогда как обычно их количество составляло 1200."Это классическая пресс конференция, ежегодная пресс конференция президента, со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами главы государства", - сказал, Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
21:59 22.12.2021
 
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает

Пресс-секретарь Песков: вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопросы президенту РФ Владимиру Путину не могут быть заранее прописаны, просто они легко прогнозируют, заявил его пресс секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они тоже принимают участие, и тоже спрашивают у президента. То есть если они считают, что их вопросы тоже заранее прописаны... Они легко прогнозируются. Мы же следим за повесткой дня весь год, и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления некоторых СМИ-иноагентов о том, что вопросы главе государства прописаны заранее.
"Это все легко спрогнозировать. И когда наши эксперты, когда аппарат правительства готовит справочные материалы для президента, мы как раз все эти темы прогнозируем и очень часто попадаем", - добавил он.
Представитель Кремля также отметил, что в пресс конференции в этом году примет участие порядка 500 журналистов, тогда как обычно их количество составляло 1200.
"Это классическая пресс конференция, ежегодная пресс конференция президента, со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами главы государства", - сказал, Песков.
Украинский журналист Роман Цимбалюк на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 21:23Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
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