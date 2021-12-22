https://ria.ru/20211222/voprosy-1765006928.html

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает - РИА Новости, 22.12.2021

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает

Вопросы президенту РФ Владимиру Путину не могут быть заранее прописаны, просто они легко прогнозируют, заявил его пресс секретарь Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T21:59

2021-12-22T21:59

2021-12-22T21:59

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопросы президенту РФ Владимиру Путину не могут быть заранее прописаны, просто они легко прогнозируют, заявил его пресс секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они тоже принимают участие, и тоже спрашивают у президента. То есть если они считают, что их вопросы тоже заранее прописаны... Они легко прогнозируются. Мы же следим за повесткой дня весь год, и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления некоторых СМИ-иноагентов о том, что вопросы главе государства прописаны заранее."Это все легко спрогнозировать. И когда наши эксперты, когда аппарат правительства готовит справочные материалы для президента, мы как раз все эти темы прогнозируем и очень часто попадаем", - добавил он.Представитель Кремля также отметил, что в пресс конференции в этом году примет участие порядка 500 журналистов, тогда как обычно их количество составляло 1200."Это классическая пресс конференция, ежегодная пресс конференция президента, со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами главы государства", - сказал, Песков.

https://ria.ru/20211222/tsimbalyuk-1765002599.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия