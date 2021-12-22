https://ria.ru/20211222/vinogradarstvo-1764918927.html
В ОП предложили разработать стратегию развития виноградарства до 2035 года
В ОП предложили разработать стратегию развития виноградарства до 2035 года - РИА Новости, 22.12.2021
В ОП предложили разработать стратегию развития виноградарства до 2035 года
Член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер предложил проработать вопрос создания комплексной стратегии развития виноградарства в стране до 2035 года. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:59
2021-12-22T14:59
2021-12-22T15:00
экономика
владимир путин
общественная палата рф
иван абажер
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер предложил проработать вопрос создания комплексной стратегии развития виноградарства в стране до 2035 года.Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выработать предложения о мерах развития в стране виноградарской и винодельческой отраслей, которые касались внедрения системы прослеживаемости качества сырья и продукции, расширения и агрозащиты площадей виноградных насаждений и доступности страхования урожая."Поручение президента позволит обратить особое внимание на развитие отрасли и вывести ее на новый качественный уровень. Уверен, что нашей стране необходима комплексная стратегия развития виноградарства до 2035 года, в которой бы учитывалась специфика всех регионов, занимающихся виноделием", - сказал РИА Новости Абажер.По его словам, ОП РФ могла бы стать одной из площадок для наработки предложений будущей стратегии."Нам необходимо создать условия для появления реальной, законной и рентабельной мотивации развития виноградарства и виноделия", - сказал Абажер.
https://ria.ru/20211129/kretov-1761306475.html
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экономика, владимир путин, общественная палата рф, иван абажер, россия
14:59 22.12.2021 (обновлено: 15:00 22.12.2021)
В ОП предложили разработать стратегию развития виноградарства до 2035 года
Член ОП Абажер предложил разработать стратегию развития виноградарства до 2035 года