16:29 22.12.2021 (обновлено: 17:21 22.12.2021)
Видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев о расчетах в нацвалютах
24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев на тему: "Расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли".
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Участники:
- член Совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман ПРОХОРОВ;
- вице-президент Межгосударственного банка Игорь ЧУМАКОВСКИЙ;
- заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Алексей ЯКОВЛЕВ;
- начальник отдела регулирования банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Осман КАБАЛОЕВ;
- директор по финансовым институтам и клиентским операциям на финансовых рынках Росэксимбанка Андрей МАТЯЩУК.
Модератор – заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Денис ТРЕФИЛОВ.
В Минске:
- председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир УЛАХОВИЧ;
- заместитель начальника главного управления – начальник управления интеграционного сотрудничества Главного управления международного сотрудничества Национального банка Республики Беларусь Павел ИНЬШИН.
В Ереване:
- председатель организационного комитета, руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения Карен ИВАНОВ.
В Кишиневе:
- начальник управления экспертизы, оценки и услуг внешней торговли Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Юрий БАДЫР.
Руководство Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного банка, Министерства финансов Российской Федерации, Торгово-промышленных палат государств – участников Содружества, а также представители финансово-банковского сектора обсудят вопросы по теме "Торговля и развитие". Цель сессии –рассмотреть возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.
Трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман ПРОХОРОВ;
- вице-президент Межгосударственного банка Игорь ЧУМАКОВСКИЙ;
- заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Алексей ЯКОВЛЕВ;
- начальник отдела регулирования банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Осман КАБАЛОЕВ;
- директор по финансовым институтам и клиентским операциям на финансовых рынках Росэксимбанка Андрей МАТЯЩУК.
Модератор – заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Денис ТРЕФИЛОВ.
В Минске:
- председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир УЛАХОВИЧ;
- заместитель начальника главного управления – начальник управления интеграционного сотрудничества Главного управления международного сотрудничества Национального банка Республики Беларусь Павел ИНЬШИН.
В Ереване:
- председатель организационного комитета, руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения Карен ИВАНОВ.
В Кишиневе:
- начальник управления экспертизы, оценки и услуг внешней торговли Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Юрий БАДЫР.
Руководство Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного банка, Министерства финансов Российской Федерации, Торгово-промышленных палат государств – участников Содружества, а также представители финансово-банковского сектора обсудят вопросы по теме "Торговля и развитие". Цель сессии –рассмотреть возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.
Трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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