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Видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев о расчетах в нацвалютах

Видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев о расчетах в нацвалютах - РИА Новости, 22.12.2021

Видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев о расчетах в нацвалютах

24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев на тему: "Расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли".

2021-12-22T16:29

2021-12-22T16:29

2021-12-22T17:21

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Задать вопросУчастники:- член Совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман ПРОХОРОВ;- вице-президент Межгосударственного банка Игорь ЧУМАКОВСКИЙ;- заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Алексей ЯКОВЛЕВ;- начальник отдела регулирования банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Осман КАБАЛОЕВ;- директор по финансовым институтам и клиентским операциям на финансовых рынках Росэксимбанка Андрей МАТЯЩУК.Модератор – заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Денис ТРЕФИЛОВ.В Минске:- председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир УЛАХОВИЧ;- заместитель начальника главного управления – начальник управления интеграционного сотрудничества Главного управления международного сотрудничества Национального банка Республики Беларусь Павел ИНЬШИН.В Ереване:- председатель организационного комитета, руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения Карен ИВАНОВ.В Кишиневе:- начальник управления экспертизы, оценки и услуг внешней торговли Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Юрий БАДЫР.Руководство Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного банка, Министерства финансов Российской Федерации, Торгово-промышленных палат государств – участников Содружества, а также представители финансово-банковского сектора обсудят вопросы по теме "Торговля и развитие". Цель сессии –рассмотреть возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.Трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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