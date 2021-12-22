Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/valyuta-1764942211.html
Видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев о расчетах в нацвалютах
Видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев о расчетах в нацвалютах - РИА Новости, 22.12.2021
Видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев о расчетах в нацвалютах
24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев на тему: "Расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли".
2021-12-22T16:29
2021-12-22T17:21
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1764942211.jpg?1640182903
Задать вопросУчастники:- член Совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман ПРОХОРОВ;- вице-президент Межгосударственного банка Игорь ЧУМАКОВСКИЙ;- заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Алексей ЯКОВЛЕВ;- начальник отдела регулирования банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Осман КАБАЛОЕВ;- директор по финансовым институтам и клиентским операциям на финансовых рынках Росэксимбанка Андрей МАТЯЩУК.Модератор – заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Денис ТРЕФИЛОВ.В Минске:- председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир УЛАХОВИЧ;- заместитель начальника главного управления – начальник управления интеграционного сотрудничества Главного управления международного сотрудничества Национального банка Республики Беларусь Павел ИНЬШИН.В Ереване:- председатель организационного комитета, руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения Карен ИВАНОВ.В Кишиневе:- начальник управления экспертизы, оценки и услуг внешней торговли Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Юрий БАДЫР.Руководство Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного банка, Министерства финансов Российской Федерации, Торгово-промышленных палат государств – участников Содружества, а также представители финансово-банковского сектора обсудят вопросы по теме "Торговля и развитие". Цель сессии –рассмотреть возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.Трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анонсы
16:29 22.12.2021 (обновлено: 17:21 22.12.2021)
 

Видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев о расчетах в нацвалютах

Читать ria.ru в
24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев на тему: "Расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли".
Задать вопрос

Участники:
- член Совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман ПРОХОРОВ;
- вице-президент Межгосударственного банка Игорь ЧУМАКОВСКИЙ;
- заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Алексей ЯКОВЛЕВ;
- начальник отдела регулирования банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Осман КАБАЛОЕВ;
- директор по финансовым институтам и клиентским операциям на финансовых рынках Росэксимбанка Андрей МАТЯЩУК.

Модератор – заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Денис ТРЕФИЛОВ.

В Минске:
- председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир УЛАХОВИЧ;
- заместитель начальника главного управления – начальник управления интеграционного сотрудничества Главного управления международного сотрудничества Национального банка Республики Беларусь Павел ИНЬШИН.

В Ереване:
- председатель организационного комитета, руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения Карен ИВАНОВ.

В Кишиневе:
- начальник управления экспертизы, оценки и услуг внешней торговли Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Юрий БАДЫР.

Руководство Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного банка, Министерства финансов Российской Федерации, Торгово-промышленных палат государств – участников Содружества, а также представители финансово-банковского сектора обсудят вопросы по теме "Торговля и развитие". Цель сессии –рассмотреть возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.

Трансляция будет доступна на сайте

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков