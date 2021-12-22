https://ria.ru/20211222/vaktsiny-1765017323.html

В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины

В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины - РИА Новости, 22.12.2021

В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины

Российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" наиболее эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T23:12

2021-12-22T23:12

2021-12-22T23:12

распространение коронавируса

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" наиболее эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И "Спутник", и "Спутник Лайт" - даже сейчас уже специалистам понятно, что они, наверное, в мире наиболее эффективны против нового штамма омикрон", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211221/omikron-1764756446.html

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дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"