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В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины - РИА Новости, 22.12.2021
В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" наиболее эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:12
2021-12-22T23:12
2021-12-22T23:12
распространение коронавируса
дмитрий песков
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вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" наиболее эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И "Спутник", и "Спутник Лайт" - даже сейчас уже специалистам понятно, что они, наверное, в мире наиболее эффективны против нового штамма омикрон", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
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дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Песков: "Спутник V" и "Спутник Лайт" наиболее эффективны из вакцин против "омикрона"