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Вакцинация подростков от COVID-19 добровольна, заявили в Минздраве

Вакцинация подростков от COVID-19 добровольна, заявили в Минздраве - РИА Новости, 22.12.2021

Вакцинация подростков от COVID-19 добровольна, заявили в Минздраве

Внесение вакцинации подростков от коронавируса в календарь прививок по эпидпоказаниям не делает прививку обязательной, вакцинация детей от 12 лет проводится... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:13

2021-12-22T12:13

2021-12-22T12:13

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Внесение вакцинации подростков от коронавируса в календарь прививок по эпидпоказаниям не делает прививку обязательной, вакцинация детей от 12 лет проводится исключительно добровольно, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Минздрав России ранее внес вакцинацию подростков против коронавирусной инфекции в календарь прививок по эпидпоказаниям."Внесение вакцинации подростков от 12 до достижения 18-летнего возраста от новой коронавирусной инфекции в Календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы", - сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что приказом Минздрава России специально установлено, что вакцинация от COVID-19 подростков проводится исключительно добровольно и исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.Кроме того, в соответствии с нормами действующего законодательства, непосредственно перед вакцинацией детей в возрасте от 12 до 14 лет включительно их родители или законные представители оформляют письменное добровольное информированное согласие на вакцинацию, подчеркнул Кузнецов. Подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное информированное согласие самостоятельно, уточнил он.

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