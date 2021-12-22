https://ria.ru/20211222/vaktsina-1764847352.html

Американские военные анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса

Американские военные анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса - РИА Новости, 22.12.2021

Американские военные анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса

Специалисты американского Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида через несколько недель, как ожидается, объявят о разработке вакцины,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:12

2021-12-22T10:12

2021-12-22T10:18

распространение коронавируса

сша

коронавирус covid-19

в мире

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755972670_0:122:3066:1847_1920x0_80_0_0_377be9daba3909ef41b77718da454aad.jpg

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Специалисты американского Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида через несколько недель, как ожидается, объявят о разработке вакцины, эффективной против всех штаммов COVID-19, включая "омикрон", первые клинические испытания показали положительные результаты, пишет издание Defense One со ссылкой на директора отделения новых инфекционных заболеваний при центре Кайвона Моджаррада.В октябре газета Wall Street Journal сообщила, что группа ученых армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса. Согласно изданию, всего в мире над созданием "панкоронавирусной вакцины" работают около 20 исследовательских групп.Вакцина на основе наночастиц спайкового ферритина, получившая название SpFN (spike ferritin nanoparticle), уже прошла успешные испытания на животных. Первая фаза клинических испытаний вакцина против различных штаммов коронавируса, включая "омикрон", завершилась в декабре. Как заявил Моджаррад, специалисты получили положительные результаты испытаний, сейчас они проходят окончательную проверку.Моджаррад отметил, что клинические испытания вакцины на людях заняли больше времени, чем ожидалось сначала, так как для исследований было необходимо отобрать людей, которые ранее не болели коронавирусом и не вакцинировались. Как отмечается, следующим шагом будет наблюдение за тем, как новая вакцина работает на людях, которые ранее были вакцинированы или переболели COVID-19."Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу, не фокусироваться на изначальном появлении коронавируса, а вместо этого понимать, что вирусы мутируют, будут появляться новые варианты ... Наша платформа и подход позволят людям подготовиться к этому", - сказал Моджаррад.

https://ria.ru/20211218/omikron-1764370897.html

https://ria.ru/20211207/omikron-1762484468.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество