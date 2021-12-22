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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/vaktsina-1764847352.html
Американские военные анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса
Американские военные анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса - РИА Новости, 22.12.2021
Американские военные анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса
Специалисты американского Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида через несколько недель, как ожидается, объявят о разработке вакцины,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:12
2021-12-22T10:18
распространение коронавируса
сша
коронавирус covid-19
в мире
здоровье - общество
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Специалисты американского Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида через несколько недель, как ожидается, объявят о разработке вакцины, эффективной против всех штаммов COVID-19, включая "омикрон", первые клинические испытания показали положительные результаты, пишет издание Defense One со ссылкой на директора отделения новых инфекционных заболеваний при центре Кайвона Моджаррада.В октябре газета Wall Street Journal сообщила, что группа ученых армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса. Согласно изданию, всего в мире над созданием "панкоронавирусной вакцины" работают около 20 исследовательских групп.Вакцина на основе наночастиц спайкового ферритина, получившая название SpFN (spike ferritin nanoparticle), уже прошла успешные испытания на животных. Первая фаза клинических испытаний вакцина против различных штаммов коронавируса, включая "омикрон", завершилась в декабре. Как заявил Моджаррад, специалисты получили положительные результаты испытаний, сейчас они проходят окончательную проверку.Моджаррад отметил, что клинические испытания вакцины на людях заняли больше времени, чем ожидалось сначала, так как для исследований было необходимо отобрать людей, которые ранее не болели коронавирусом и не вакцинировались. Как отмечается, следующим шагом будет наблюдение за тем, как новая вакцина работает на людях, которые ранее были вакцинированы или переболели COVID-19."Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу, не фокусироваться на изначальном появлении коронавируса, а вместо этого понимать, что вирусы мутируют, будут появляться новые варианты ... Наша платформа и подход позволят людям подготовиться к этому", - сказал Моджаррад.
https://ria.ru/20211218/omikron-1764370897.html
https://ria.ru/20211207/omikron-1762484468.html
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сша, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество
10:12 22.12.2021 (обновлено: 10:18 22.12.2021)
 
Американские военные анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса

Американские военные ученые объявят о разработке вакцины от всех штаммов коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина делает прививку от Covid-19
Мужчина делает прививку от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Специалисты американского Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида через несколько недель, как ожидается, объявят о разработке вакцины, эффективной против всех штаммов COVID-19, включая "омикрон", первые клинические испытания показали положительные результаты, пишет издание Defense One со ссылкой на директора отделения новых инфекционных заболеваний при центре Кайвона Моджаррада.
В октябре газета Wall Street Journal сообщила, что группа ученых армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса. Согласно изданию, всего в мире над созданием "панкоронавирусной вакцины" работают около 20 исследовательских групп.
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ВОЗ оценила эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против омикрон-штамма
Вакцина на основе наночастиц спайкового ферритина, получившая название SpFN (spike ferritin nanoparticle), уже прошла успешные испытания на животных. Первая фаза клинических испытаний вакцина против различных штаммов коронавируса, включая "омикрон", завершилась в декабре. Как заявил Моджаррад, специалисты получили положительные результаты испытаний, сейчас они проходят окончательную проверку.
Моджаррад отметил, что клинические испытания вакцины на людях заняли больше времени, чем ожидалось сначала, так как для исследований было необходимо отобрать людей, которые ранее не болели коронавирусом и не вакцинировались. Как отмечается, следующим шагом будет наблюдение за тем, как новая вакцина работает на людях, которые ранее были вакцинированы или переболели COVID-19.
"Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу, не фокусироваться на изначальном появлении коронавируса, а вместо этого понимать, что вирусы мутируют, будут появляться новые варианты ... Наша платформа и подход позволят людям подготовиться к этому", - сказал Моджаррад.
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