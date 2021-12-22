https://ria.ru/20211222/uspenskaya-1764736392.html
"Фартовая": Любовь Успенская представила новый трек
"Фартовая": Любовь Успенская представила новый трек - РИА Новости, 22.12.2021
"Фартовая": Любовь Успенская представила новый трек
Любовь Успенская выпустила новую песню. Об этом она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T00:25
2021-12-22T00:25
2021-12-22T00:25
культура
любовь успенская
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Любовь Успенская выпустила новую песню. Об этом она сообщила в личном микроблоге. Трек называется "Фартовая". Лирическая героиня поет о том, что несмотря на везение, она "по-прежнему ранимая" и мечтает о нежности и взаимности."А я еще не откажусь побыть любимою.А я еще могу зажечь с тобой на полную.Вся на виду с душою обнаженною", — говорится в песне.Музыку написал Владислав Булах, а слова — Сергей Булах. Фанатам королевы шансона композиция понравилась. В комментариях к посту певицы многие поставили эмодзи с изображением сердца, огня и аплодисментов. Не скупились читатели микроблога звезды и на комплименты. "Успенская вы лучшая! Легенда нашего времени!", "Супер! Как всегда", "Шедеврально", "Очень красиво и проникновенно", — отреагировали пользователи.
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любовь успенская, новости культуры, музыка
"Фартовая": Любовь Успенская представила новый трек
Любовь Успенская представила песню "Фартовая"
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Любовь Успенская выпустила новую песню. Об этом она сообщила
в личном микроблоге.
Трек называется "Фартовая". Лирическая героиня поет о том, что несмотря на везение, она "по-прежнему ранимая" и мечтает о нежности и взаимности.
"А я еще не откажусь побыть любимою.
А я еще могу зажечь с тобой на полную.
Вся на виду с душою обнаженною", — говорится в песне.
Музыку написал Владислав Булах, а слова — Сергей Булах.
Фанатам королевы шансона композиция понравилась. В комментариях к посту певицы многие поставили эмодзи с изображением сердца, огня и аплодисментов. Не скупились читатели микроблога звезды и на комплименты. "Успенская вы лучшая! Легенда нашего времени!", "Супер! Как всегда", "Шедеврально", "Очень красиво и проникновенно", — отреагировали пользователи.