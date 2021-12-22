Онлайн-конференция о художественно-промышленной выставке о народах РФ
24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Состояние российского национального искусства на примере Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия".
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Участники:
- заместитель директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Лилия НУРГАТИНА;
- президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина АНАНЬИНА;
- директор Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия", член правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Валерий БОГОМОЛОВ;
- председатель правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Сергей КОЛОМИЙЦЕВ.
Выставка пройдет с 27 января по 13 февраля в Москве в Гостином дворе.
Цель – показать Российскую Федерацию как страну уникальных возможностей, в которой бережно хранятся и развиваются национальные традиции, раскрыть многообразие культуры и народного искусства, неповторимость каждого региона страны. Экспозиция связывает прошлое, настоящее и будущее нашего государства, создавая и созвучный современности креативный кластер, и многоформатное арт-пространство.
Выставка-форум проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей.
Трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Лилия НУРГАТИНА;
- президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина АНАНЬИНА;
- директор Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия", член правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Валерий БОГОМОЛОВ;
- председатель правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Сергей КОЛОМИЙЦЕВ.
Выставка пройдет с 27 января по 13 февраля в Москве в Гостином дворе.
Цель – показать Российскую Федерацию как страну уникальных возможностей, в которой бережно хранятся и развиваются национальные традиции, раскрыть многообразие культуры и народного искусства, неповторимость каждого региона страны. Экспозиция связывает прошлое, настоящее и будущее нашего государства, создавая и созвучный современности креативный кластер, и многоформатное арт-пространство.
Выставка-форум проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей.
Трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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