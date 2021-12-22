https://ria.ru/20211222/unikalnaya-rossiya-1764843592.html

Онлайн-конференция о художественно-промышленной выставке о народах РФ

Онлайн-конференция о художественно-промышленной выставке о народах РФ - РИА Новости, 22.12.2021

Онлайн-конференция о художественно-промышленной выставке о народах РФ

24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Состояние российского национального искусства на примере Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия".

2021-12-22T09:44

2021-12-22T09:44

2021-12-22T09:44

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".Задать вопросУчастники:- заместитель директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Лилия НУРГАТИНА;- президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина АНАНЬИНА;- директор Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия", член правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Валерий БОГОМОЛОВ;- председатель правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Сергей КОЛОМИЙЦЕВ.Выставка пройдет с 27 января по 13 февраля в Москве в Гостином дворе.Цель – показать Российскую Федерацию как страну уникальных возможностей, в которой бережно хранятся и развиваются национальные традиции, раскрыть многообразие культуры и народного искусства, неповторимость каждого региона страны. Экспозиция связывает прошлое, настоящее и будущее нашего государства, создавая и созвучный современности креативный кластер, и многоформатное арт-пространство.Выставка-форум проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей.Трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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