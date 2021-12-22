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"Правда тела". Ультраобработанные продукты
"Правда тела". Ультраобработанные продукты - РИА Новости, 22.12.2021
"Правда тела". Ультраобработанные продукты
Сосиски, “моментальная” каша, чипсы, готовые котлетки и наггетсы - это можно встретить почти в каждой тележке в супермаркете. Такие продукты называют ультраобработанными. Что заставляет нас их покупать, и почему лучше этого не делать? Разбираемся, чем опасна лапша быстрого приготовления, и почему творожные сырки - не самая здоровая еда.
2021-12-22T12:00
2021-12-22T12:00
2021-12-22T12:00
правда тела
общество
сибирский государственный медицинский университет
подкаст
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"Правда тела". Ультра-обработанные продукты
Сосиски, “моментальная” каша, чипсы, готовые котлетки и наггетсы - это можно встретить почти в каждой тележке в супермаркете. Такие продукты называют ультра-обработанными. Что заставляет нас их покупать, и почему лучше этого не делать? Разбираемся, чем опасна лапша быстрого приготовления, и почему творожные сырки - не самая здоровая еда.
audio/mpeg
"Правда тела". Ультра-обработанные продукты
Сосиски, “моментальная” каша, чипсы, готовые котлетки и наггетсы - это можно встретить почти в каждой тележке в супермаркете. Такие продукты называют ультра-обработанными. Что заставляет нас их покупать, и почему лучше этого не делать? Разбираемся, чем опасна лапша быстрого приготовления, и почему творожные сырки - не самая здоровая еда.
audio/mpeg
Почему нас привлекает “джанк-фуд”, и чем вредны ультраобработанные продукты, рассказала Дарья Подчиненова - кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней СибГМУ, врач-диетолог, врач-эндокринолог, координатор стратегического проекта СибГМУ "Томская область - лаборатория здоровья", реализуемого в рамках программы "Приоритет 2030".01:35 Что такое ультраобработанные продукты (и в чем отличие от понятия “фастфуд”)03:45 Какой обработке они подвергаются и почему это вредно04:52 Все ли пельмени вредны08:03 Что не так с лапшой быстрого приготовления09:36 “Никакой пользы, кроме психологического удовольствия, мы от такой еды не получаем”10:40 Почему нам нравится вкус “джанк-фуда”13:00 “Наша микробиота кишечника влияет на иммунный статус и на настроение”17:03 Если мы замораживаем продукты сами - будут ли они вредными?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сибирский государственный медицинский университет, подкаст, аудио
"Правда тела". Ультраобработанные продукты
Сосиски, “моментальная” каша, чипсы, готовые котлетки и наггетсы - это можно встретить почти в каждой тележке в супермаркете. Такие продукты называют ультраобработанными. Что заставляет нас их покупать, и почему лучше этого не делать? Разбираемся, чем опасна лапша быстрого приготовления, и почему творожные сырки - не самая здоровая еда.