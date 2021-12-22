Лавров призвал повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений
Лавров призвал глав МИД ФРГ и Франции повлиять на Украину в выполнении Минских соглашений
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
"Но постоянно угрозы, угрозы, угрозы. Я думаю, чем вот так грозится на пустом месте, лучше бы наши европейские коллеги занялись своими прямыми обязанностями. Франция в данном случае, конечно же, с Германией должна заставить Киев выполнять Минские договоренности и не отвлекать внимание, как он (Запад) пытается сделать, используя в качестве дымовой завесы обвинения в адрес России о том, что мы нагнетаем эскалацию и вот-вот завоюем то ли весь Донбасс, то ли часть Донбасса, а то ли и всю Украину", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
Как отметил Лавров, Россия объяснила западным коллегам, чем вооруженные силы РФ занимаются на своей территории, при этом Запад не дал никаких внятных объяснений, что его техника делает прямо на границах Российской Федерации, в частности, в Прибалтике, в Черном море.
"У меня убедительная просьба к моему очень доброму товарищу Жан-Иву ле Дриану, к немецким коллегам, я встречался с Анналеной Бербок на полях СМИД ОБСЕ, она тоже проявила заинтересованность в выполнении Минских договоренностей. Вот, как говорится, сам Бог велел сейчас, это, наверное, отвлечет их от искусственной озабоченности несуществующей эскалации", - добавил глава МИД РФ.
"Нас очень тревожит то, что Минские договоренности Киев извращает и ставит их с ног на голову ... что французы и немцы как соавторы этого документа начинают просто вставать 100% на сторону украинского режима", - сказал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.