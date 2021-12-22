https://ria.ru/20211222/ukraina-1764892416.html

Лавров призвал повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений

Лавров призвал повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 22.12.2021

Лавров призвал повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал коллег из ФРГ и Франции повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу, что отвлечет Париж и Берлин от... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:16

2021-12-22T13:16

2021-12-22T13:16

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал коллег из ФРГ и Франции повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу, что отвлечет Париж и Берлин от в искусственной озабоченности несуществующей эскалацией."Но постоянно угрозы, угрозы, угрозы. Я думаю, чем вот так грозится на пустом месте, лучше бы наши европейские коллеги занялись своими прямыми обязанностями. Франция в данном случае, конечно же, с Германией должна заставить Киев выполнять Минские договоренности и не отвлекать внимание, как он (Запад) пытается сделать, используя в качестве дымовой завесы обвинения в адрес России о том, что мы нагнетаем эскалацию и вот-вот завоюем то ли весь Донбасс, то ли часть Донбасса, а то ли и всю Украину", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.Как отметил Лавров, Россия объяснила западным коллегам, чем вооруженные силы РФ занимаются на своей территории, при этом Запад не дал никаких внятных объяснений, что его техника делает прямо на границах Российской Федерации, в частности, в Прибалтике, в Черном море."У меня убедительная просьба к моему очень доброму товарищу Жан-Иву ле Дриану, к немецким коллегам, я встречался с Анналеной Бербок на полях СМИД ОБСЕ, она тоже проявила заинтересованность в выполнении Минских договоренностей. Вот, как говорится, сам Бог велел сейчас, это, наверное, отвлечет их от искусственной озабоченности несуществующей эскалации", - добавил глава МИД РФ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html

https://ria.ru/20211222/diversiya-1764856080.html

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