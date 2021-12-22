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Лавров призвал повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений
Лавров призвал повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 22.12.2021
Лавров призвал повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал коллег из ФРГ и Франции повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу, что отвлечет Париж и Берлин от... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:16
2021-12-22T13:16
в мире
украина
германия
франция
мид франции‎
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал коллег из ФРГ и Франции повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу, что отвлечет Париж и Берлин от в искусственной озабоченности несуществующей эскалацией."Но постоянно угрозы, угрозы, угрозы. Я думаю, чем вот так грозится на пустом месте, лучше бы наши европейские коллеги занялись своими прямыми обязанностями. Франция в данном случае, конечно же, с Германией должна заставить Киев выполнять Минские договоренности и не отвлекать внимание, как он (Запад) пытается сделать, используя в качестве дымовой завесы обвинения в адрес России о том, что мы нагнетаем эскалацию и вот-вот завоюем то ли весь Донбасс, то ли часть Донбасса, а то ли и всю Украину", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.Как отметил Лавров, Россия объяснила западным коллегам, чем вооруженные силы РФ занимаются на своей территории, при этом Запад не дал никаких внятных объяснений, что его техника делает прямо на границах Российской Федерации, в частности, в Прибалтике, в Черном море."У меня убедительная просьба к моему очень доброму товарищу Жан-Иву ле Дриану, к немецким коллегам, я встречался с Анналеной Бербок на полях СМИД ОБСЕ, она тоже проявила заинтересованность в выполнении Минских договоренностей. Вот, как говорится, сам Бог велел сейчас, это, наверное, отвлечет их от искусственной озабоченности несуществующей эскалации", - добавил глава МИД РФ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html
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в мире, украина, германия, франция, мид франции‎, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, жан-ив ле дриан, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, анналена бербок
13:16 22.12.2021
 
Лавров призвал повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений

Лавров призвал глав МИД ФРГ и Франции повлиять на Украину в выполнении Минских соглашений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал коллег из ФРГ и Франции повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу, что отвлечет Париж и Берлин от в искусственной озабоченности несуществующей эскалацией.
"Но постоянно угрозы, угрозы, угрозы. Я думаю, чем вот так грозится на пустом месте, лучше бы наши европейские коллеги занялись своими прямыми обязанностями. Франция в данном случае, конечно же, с Германией должна заставить Киев выполнять Минские договоренности и не отвлекать внимание, как он (Запад) пытается сделать, используя в качестве дымовой завесы обвинения в адрес России о том, что мы нагнетаем эскалацию и вот-вот завоюем то ли весь Донбасс, то ли часть Донбасса, а то ли и всю Украину", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
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Как отметил Лавров, Россия объяснила западным коллегам, чем вооруженные силы РФ занимаются на своей территории, при этом Запад не дал никаких внятных объяснений, что его техника делает прямо на границах Российской Федерации, в частности, в Прибалтике, в Черном море.
"У меня убедительная просьба к моему очень доброму товарищу Жан-Иву ле Дриану, к немецким коллегам, я встречался с Анналеной Бербок на полях СМИД ОБСЕ, она тоже проявила заинтересованность в выполнении Минских договоренностей. Вот, как говорится, сам Бог велел сейчас, это, наверное, отвлечет их от искусственной озабоченности несуществующей эскалации", - добавил глава МИД РФ.

"Нас очень тревожит то, что Минские договоренности Киев извращает и ставит их с ног на голову ... что французы и немцы как соавторы этого документа начинают просто вставать 100% на сторону украинского режима", - сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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В миреУкраинаГерманияФранцияМИД Франции‎МИД ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЖан-Ив Ле Дриан"Нормандская четверка"Ситуация в ДНР и ЛНРМинские соглашенияРоссияАнналена Бербок
 
 
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