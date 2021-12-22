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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211222/udmurtiya-1764895798.html
На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей
На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.12.2021
На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей
Более 1,5 миллиарда рублей в следующем году направят на обновление и ремонт коммунальной системы Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:31
2021-12-22T13:31
удмуртская республика
общество
ижевск
завьяловский район
можга
удмуртская республика (удмуртия)
газпром
александр бречалов
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УФА, 22 дек – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей в следующем году направят на обновление и ремонт коммунальной системы Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов."Благодаря поддержке федерального бюджета на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в 2022 году будет направлен 1 миллиард 507 миллионов рублей, из них 914 миллионов рублей федеральных средств", - сказал Бречалов на сессии госсовета.По его словам, на эти средства планируется строительство 14 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках развития территории Ижевска и Завьяловского района, строительство четырех объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" – в Воткинском, Завьяловском районах, в городах Ижевск и Можга, завершение строительства очистных сооружений канализации в Можге, проектирование объекта по реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Балезино, строительство которых начнется в ‪2023-2024‬ годах.Кроме того, в Удмуртии спроектируют газораспределительные сети на сумму более 250 миллионов рублей для синхронизации с планами "Газпрома" по бесплатному подключению домохозяйств в газифицированных населенных пунктах. При этом ввод в эксплуатацию внутрипоселковых газопроводов создаст возможность газификации 1093 домов в 18 населенных пунктах. На подготовку к отопительному сезону направят 150 миллионов рублей."Помимо этого, 415 миллионов рублей в 2022 году направим на формирование комфортной городской среды. Будет благоустроено 164 дворовых и общественных территорий в шести городах республики и 83 сельских населенных пунктах", - сказал Бречалов.Он отметил, что правительство Удмуртии впервые провело анализ и инвентаризацию коммунальной системы региона и выяснило районы, где работы по обновлению сферы ЖКХ должны вестись в первую очередь.
https://ria.ru/20211221/rekonstruktsiya-1764742077.html
https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html
ижевск
завьяловский район
можга
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, ижевск, завьяловский район, можга, удмуртская республика (удмуртия), газпром, александр бречалов
13:31 22.12.2021
 
На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей

На обновление коммунальной системы Удмуртии в 2022 году направят 1,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанкИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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УФА, 22 дек – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей в следующем году направят на обновление и ремонт коммунальной системы Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Благодаря поддержке федерального бюджета на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в 2022 году будет направлен 1 миллиард 507 миллионов рублей, из них 914 миллионов рублей федеральных средств", - сказал Бречалов на сессии госсовета.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 15:20Удмуртская Республика
В Удмуртии на культурные объекты направят более 900 миллионов рублей
По его словам, на эти средства планируется строительство 14 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках развития территории Ижевска и Завьяловского района, строительство четырех объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" – в Воткинском, Завьяловском районах, в городах Ижевск и Можга, завершение строительства очистных сооружений канализации в Можге, проектирование объекта по реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Балезино, строительство которых начнется в ‪2023-2024‬ годах.
Кроме того, в Удмуртии спроектируют газораспределительные сети на сумму более 250 миллионов рублей для синхронизации с планами "Газпрома" по бесплатному подключению домохозяйств в газифицированных населенных пунктах. При этом ввод в эксплуатацию внутрипоселковых газопроводов создаст возможность газификации 1093 домов в 18 населенных пунктах. На подготовку к отопительному сезону направят 150 миллионов рублей.
"Помимо этого, 415 миллионов рублей в 2022 году направим на формирование комфортной городской среды. Будет благоустроено 164 дворовых и общественных территорий в шести городах республики и 83 сельских населенных пунктах", - сказал Бречалов.
Он отметил, что правительство Удмуртии впервые провело анализ и инвентаризацию коммунальной системы региона и выяснило районы, где работы по обновлению сферы ЖКХ должны вестись в первую очередь.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 16:37Удмуртская Республика
В Удмуртии отремонтируют более 170 километров дорог
 
Удмуртская РеспубликаОбществоИжевскЗавьяловский районМожгаУдмуртская Республика (Удмуртия)ГазпромАлександр Бречалов
 
 
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