На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей
На обновление коммунальной системы Удмуртии в 2022 году направят 1,5 миллиарда рублей
УФА, 22 дек – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей в следующем году направят на обновление и ремонт коммунальной системы Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Благодаря поддержке федерального бюджета на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в 2022 году будет направлен 1 миллиард 507 миллионов рублей, из них 914 миллионов рублей федеральных средств", - сказал Бречалов на сессии госсовета.
По его словам, на эти средства планируется строительство 14 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках развития территории Ижевска и Завьяловского района, строительство четырех объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" – в Воткинском, Завьяловском районах, в городах Ижевск и Можга, завершение строительства очистных сооружений канализации в Можге, проектирование объекта по реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Балезино, строительство которых начнется в 2023-2024 годах.
Кроме того, в Удмуртии спроектируют газораспределительные сети на сумму более 250 миллионов рублей для синхронизации с планами "Газпрома" по бесплатному подключению домохозяйств в газифицированных населенных пунктах. При этом ввод в эксплуатацию внутрипоселковых газопроводов создаст возможность газификации 1093 домов в 18 населенных пунктах. На подготовку к отопительному сезону направят 150 миллионов рублей.
"Помимо этого, 415 миллионов рублей в 2022 году направим на формирование комфортной городской среды. Будет благоустроено 164 дворовых и общественных территорий в шести городах республики и 83 сельских населенных пунктах", - сказал Бречалов.
Он отметил, что правительство Удмуртии впервые провело анализ и инвентаризацию коммунальной системы региона и выяснило районы, где работы по обновлению сферы ЖКХ должны вестись в первую очередь.