https://ria.ru/20211222/udmurtiya-1764895798.html

На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей

На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.12.2021

На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей

Более 1,5 миллиарда рублей в следующем году направят на обновление и ремонт коммунальной системы Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:31

2021-12-22T13:31

2021-12-22T13:31

удмуртская республика

общество

ижевск

завьяловский район

можга

удмуртская республика (удмуртия)

газпром

александр бречалов

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УФА, 22 дек – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей в следующем году направят на обновление и ремонт коммунальной системы Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов."Благодаря поддержке федерального бюджета на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в 2022 году будет направлен 1 миллиард 507 миллионов рублей, из них 914 миллионов рублей федеральных средств", - сказал Бречалов на сессии госсовета.По его словам, на эти средства планируется строительство 14 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках развития территории Ижевска и Завьяловского района, строительство четырех объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" – в Воткинском, Завьяловском районах, в городах Ижевск и Можга, завершение строительства очистных сооружений канализации в Можге, проектирование объекта по реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Балезино, строительство которых начнется в ‪2023-2024‬ годах.Кроме того, в Удмуртии спроектируют газораспределительные сети на сумму более 250 миллионов рублей для синхронизации с планами "Газпрома" по бесплатному подключению домохозяйств в газифицированных населенных пунктах. При этом ввод в эксплуатацию внутрипоселковых газопроводов создаст возможность газификации 1093 домов в 18 населенных пунктах. На подготовку к отопительному сезону направят 150 миллионов рублей."Помимо этого, 415 миллионов рублей в 2022 году направим на формирование комфортной городской среды. Будет благоустроено 164 дворовых и общественных территорий в шести городах республики и 83 сельских населенных пунктах", - сказал Бречалов.Он отметил, что правительство Удмуртии впервые провело анализ и инвентаризацию коммунальной системы региона и выяснило районы, где работы по обновлению сферы ЖКХ должны вестись в первую очередь.

https://ria.ru/20211221/rekonstruktsiya-1764742077.html

https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html

ижевск

завьяловский район

можга

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, ижевск, завьяловский район, можга, удмуртская республика (удмуртия), газпром, александр бречалов