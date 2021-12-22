07:20 22.12.2021 (обновлено: 07:31 22.12.2021)
Угроза обрушения осложняла тушение пожара в томской "Ленте"
Плохая видимость и угроза обрушения осложняли тушение пожара в томской "Ленте"
© Фото : ГУ МЧС России по Томской областиТушение пожара в торговом центре "Лента" в Томске
© Фото : ГУ МЧС России по Томской области
НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Сильное задымление и угроза обрушения конструкций значительно осложнили тушение пожара в томском гипермаркете "Лента", на его ликвидацию потребовалось 11 часов, рассказали в главке МЧС по Томской области.
Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем на площади 3,5 тысячи квадратных метров. В результате взорвалась пиротехника и обрушилась крыша. Из здания эвакуировали порядка 200 человек.
"Пожару был присвоен наивысший – четвертый – ранг сложности. На место были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей областного центра. В городе был поднят резерв. Очаг возгорания сразу найти не удалось: в первые минуты звенья газодымозащитной службы работали в условиях нулевой видимости", - рассказали спасатели.
Пожарные вынесли из торгового центра 4 газовых и 20 углекислотных баллонов. При этом из-за падающих стеллажей и угрозы обрушения кровли пришлось вывести из здания и самих огнеборцев.
"В 18.49 (14.49 мск) пожар был локализован на площади 3500 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли, частичное обрушение стен здания, обгорели стены внутри, сгорел товар", — сообщили в МЧС. Полностью возгорание ликвидировали в 01.57 (21.57 мск).
В компании "Лента" рассказали, что причиной возгорания гипермаркета на улице Елизаровых в Томске стал поджог, виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации магазина, работавший в торговом зале.
В полиции сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить причины своего поступка.