https://ria.ru/20211222/tushenie-1764835086.html

Угроза обрушения осложняла тушение пожара в томской "Ленте"

Угроза обрушения осложняла тушение пожара в томской "Ленте" - РИА Новости, 22.12.2021

Угроза обрушения осложняла тушение пожара в томской "Ленте"

Сильное задымление и угроза обрушения конструкций значительно осложнили тушение пожара в томском гипермаркете "Лента", на его ликвидацию потребовалось 11 часов, РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T07:20

2021-12-22T07:20

2021-12-22T07:31

происшествия

томская область

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764733045_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a974815b9a516eb46a6928df44f060be.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Сильное задымление и угроза обрушения конструкций значительно осложнили тушение пожара в томском гипермаркете "Лента", на его ликвидацию потребовалось 11 часов, рассказали в главке МЧС по Томской области.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем на площади 3,5 тысячи квадратных метров. В результате взорвалась пиротехника и обрушилась крыша. Из здания эвакуировали порядка 200 человек.Пожарные вынесли из торгового центра 4 газовых и 20 углекислотных баллонов. При этом из-за падающих стеллажей и угрозы обрушения кровли пришлось вывести из здания и самих огнеборцев.От МЧС России в ликвидации пожара в общей сложности задействовали 24 единицы техники и 86 человек личного состава. К тушению также привлекли пожарный поезд Западно-Сибирской железной дороги."В 18.49 (14.49 мск) пожар был локализован на площади 3500 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли, частичное обрушение стен здания, обгорели стены внутри, сгорел товар", — сообщили в МЧС. Полностью возгорание ликвидировали в 01.57 (21.57 мск).В компании "Лента" рассказали, что причиной возгорания гипермаркета на улице Елизаровых в Томске стал поджог, виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации магазина, работавший в торговом зале. В полиции сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить причины своего поступка.

https://ria.ru/20211221/pozhar-1764748143.html

https://ria.ru/20211222/tomsk-1764834418.html

томская область

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томская область, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия