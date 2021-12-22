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Угроза обрушения осложняла тушение пожара в томской "Ленте"
Угроза обрушения осложняла тушение пожара в томской "Ленте" - РИА Новости, 22.12.2021
Угроза обрушения осложняла тушение пожара в томской "Ленте"
Сильное задымление и угроза обрушения конструкций значительно осложнили тушение пожара в томском гипермаркете "Лента", на его ликвидацию потребовалось 11 часов, РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T07:20
2021-12-22T07:31
происшествия
томская область
томск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Сильное задымление и угроза обрушения конструкций значительно осложнили тушение пожара в томском гипермаркете "Лента", на его ликвидацию потребовалось 11 часов, рассказали в главке МЧС по Томской области.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем на площади 3,5 тысячи квадратных метров. В результате взорвалась пиротехника и обрушилась крыша. Из здания эвакуировали порядка 200 человек.Пожарные вынесли из торгового центра 4 газовых и 20 углекислотных баллонов. При этом из-за падающих стеллажей и угрозы обрушения кровли пришлось вывести из здания и самих огнеборцев.От МЧС России в ликвидации пожара в общей сложности задействовали 24 единицы техники и 86 человек личного состава. К тушению также привлекли пожарный поезд Западно-Сибирской железной дороги."В 18.49 (14.49 мск) пожар был локализован на площади 3500 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли, частичное обрушение стен здания, обгорели стены внутри, сгорел товар", — сообщили в МЧС. Полностью возгорание ликвидировали в 01.57 (21.57 мск).В компании "Лента" рассказали, что причиной возгорания гипермаркета на улице Елизаровых в Томске стал поджог, виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации магазина, работавший в торговом зале. В полиции сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить причины своего поступка.
https://ria.ru/20211221/pozhar-1764748143.html
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происшествия, томская область, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
07:20 22.12.2021 (обновлено: 07:31 22.12.2021)
 
Угроза обрушения осложняла тушение пожара в томской "Ленте"

Плохая видимость и угроза обрушения осложняли тушение пожара в томской "Ленте"

© Фото : ГУ МЧС России по Томской областиТушение пожара в торговом центре "Лента" в Томске
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Томской области
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НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Сильное задымление и угроза обрушения конструкций значительно осложнили тушение пожара в томском гипермаркете "Лента", на его ликвидацию потребовалось 11 часов, рассказали в главке МЧС по Томской области.
Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем на площади 3,5 тысячи квадратных метров. В результате взорвалась пиротехника и обрушилась крыша. Из здания эвакуировали порядка 200 человек.

"Пожару был присвоен наивысший – четвертый – ранг сложности. На место были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей областного центра. В городе был поднят резерв. Очаг возгорания сразу найти не удалось: в первые минуты звенья газодымозащитной службы работали в условиях нулевой видимости", - рассказали спасатели.

Пожарные вынесли из торгового центра 4 газовых и 20 углекислотных баллонов. При этом из-за падающих стеллажей и угрозы обрушения кровли пришлось вывести из здания и самих огнеборцев.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 15:46
Подозреваемый не смог объяснить, зачем поджег "Ленту" в Томске
От МЧС России в ликвидации пожара в общей сложности задействовали 24 единицы техники и 86 человек личного состава. К тушению также привлекли пожарный поезд Западно-Сибирской железной дороги.
"В 18.49 (14.49 мск) пожар был локализован на площади 3500 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли, частичное обрушение стен здания, обгорели стены внутри, сгорел товар", — сообщили в МЧС. Полностью возгорание ликвидировали в 01.57 (21.57 мск).
В компании "Лента" рассказали, что причиной возгорания гипермаркета на улице Елизаровых в Томске стал поджог, виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации магазина, работавший в торговом зале.
В полиции сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить причины своего поступка.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
06:49
Мать подозреваемого в поджоге "Ленты" в Томске объяснила его поступок
 
ПроисшествияТомская областьТомскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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