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В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте
В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте - РИА Новости, 22.12.2021
В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте
Гражданин США, сотрудник американского консульства в Бейруте арестован в Турции по подозрению в том, что он продал свой паспорт сирийцу для вылета в Германию,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:53
2021-12-22T11:53
2021-12-22T12:13
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АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Гражданин США, сотрудник американского консульства в Бейруте арестован в Турции по подозрению в том, что он продал свой паспорт сирийцу для вылета в Германию, говорится в сообщении управления безопасности Стамбула."При паспортном контроле в аэропорту Стамбула 11 ноября было установлено, что гражданин Сирии Р.С. пытался вылететь в Германию, предъявив паспорт другого человека. В ходе расследования было установлено, что паспорт принадлежал сотруднику американского консульства в Бейруте, гражданину США Д.Дж.К", - говорится в сообщении.Отмечается, что, как показало изучение камер наружного наблюдения, мужчины встретились в аэропорту Стамбула и переоделись в одежду друг друга, после чего сотрудник американской дипмиссии передал сирийцу свой паспорт за 10 тысяч долларов. Конверт с деньгами был обнаружен при обыске.Оба подозреваемых были задержаны. Позднее суд арестовал гражданина США, а сириец был освобожден под подписку о невыезде.
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в мире, бейрут, сша, турция, стамбул
11:53 22.12.2021 (обновлено: 12:13 22.12.2021)
В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте
В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте, который продал свой паспорт
АНКАРА, 22 дек – РИА Новости.
Гражданин США
, сотрудник американского консульства в Бейруте
арестован в Турции
по подозрению в том, что он продал свой паспорт сирийцу для вылета в Германию
, говорится в сообщении управления безопасности Стамбула
.
"При паспортном контроле в аэропорту Стамбула 11 ноября было установлено, что гражданин Сирии Р.С. пытался вылететь в Германию, предъявив паспорт другого человека. В ходе расследования было установлено, что паспорт принадлежал сотруднику американского консульства в Бейруте, гражданину США Д.Дж.К", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, как показало изучение камер наружного наблюдения, мужчины встретились в аэропорту Стамбула и переоделись в одежду друг друга, после чего сотрудник американской дипмиссии передал сирийцу свой паспорт за 10 тысяч долларов. Конверт с деньгами был обнаружен при обыске.
Оба подозреваемых были задержаны. Позднее суд арестовал гражданина США, а сириец был освобожден под подписку о невыезде.