https://ria.ru/20211222/turtsiya-1764868425.html

В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте

В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте - РИА Новости, 22.12.2021

В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте

Гражданин США, сотрудник американского консульства в Бейруте арестован в Турции по подозрению в том, что он продал свой паспорт сирийцу для вылета в Германию,... РИА Новости, 22.12.2021

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АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Гражданин США, сотрудник американского консульства в Бейруте арестован в Турции по подозрению в том, что он продал свой паспорт сирийцу для вылета в Германию, говорится в сообщении управления безопасности Стамбула."При паспортном контроле в аэропорту Стамбула 11 ноября было установлено, что гражданин Сирии Р.С. пытался вылететь в Германию, предъявив паспорт другого человека. В ходе расследования было установлено, что паспорт принадлежал сотруднику американского консульства в Бейруте, гражданину США Д.Дж.К", - говорится в сообщении.Отмечается, что, как показало изучение камер наружного наблюдения, мужчины встретились в аэропорту Стамбула и переоделись в одежду друг друга, после чего сотрудник американской дипмиссии передал сирийцу свой паспорт за 10 тысяч долларов. Конверт с деньгами был обнаружен при обыске.Оба подозреваемых были задержаны. Позднее суд арестовал гражданина США, а сириец был освобожден под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211214/migranty-1763665558.html

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в мире, бейрут, сша, турция, стамбул