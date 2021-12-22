https://ria.ru/20211222/tranzit-1764937349.html
Лукашенко отреагировал на инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Лукашенко отреагировал на инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии - РИА Новости, 22.12.2021
Лукашенко отреагировал на инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, каким будет ответ Литве в случае запрета транзита белорусских грузов. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:12
2021-12-22T16:12
2021-12-22T16:14
в мире
литва
сша
польша
александр лукашенко
беларуськалий
гитанас науседа
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, каким будет ответ Литве в случае запрета транзита белорусских грузов."Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу - будет в три раза дороже", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. О своем намерении уйти в отставку сообщил также глава ЛЖД Мантас Бартушка.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
https://ria.ru/20211221/tranzit-1764641374.html
https://ria.ru/20211123/belorussiiya-1760424062.html
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в мире, литва, сша, польша, александр лукашенко, беларуськалий, гитанас науседа
16:12 22.12.2021 (обновлено: 16:14 22.12.2021)
Лукашенко отреагировал на инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Президент Лукашенко пригрозил Литве последствиями при ограничении транзита из Белоруссии