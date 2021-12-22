https://ria.ru/20211222/tomsk-1764834418.html

У поджигателя "Ленты" не выдержали нервы

Мать подозреваемого в поджоге "Ленты" в Томске объяснила его поступок - РИА Новости, 22.12.2021

У поджигателя "Ленты" не выдержали нервы

Мать мужчины, подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске, рассказала в беседе с телеканалом "360" о состоянии здоровья своего сына. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T06:49

2021-12-22T06:49

2021-12-22T09:37

происшествия

томская область

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Мать мужчины, подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске, рассказала в беседе с телеканалом "360" о состоянии здоровья своего сына.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем на площади пять тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пожар привел к взрывам пиротехники. В компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.Как рассказала мать подозреваемого, ее сын состоит на психиатрическом учете и имеет вторую группу инвалидности. По ее словам, группа инвалидности у мужчины рабочая. "Как-то нужно было жить в свои 33 года. А как уж его взяли на работу, это не ко мне вопрос", — заявила она.Женщина добавила, что ее сын устроился на работу в гипермаркет совсем недавно и уверял, что у него все замечательно. При этом в день пожара он собирался на работу в хорошем настроении. "Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. <...> Какие были указания в его голове, так и поступил", - утверждает она.При этом мать подозреваемого подчеркнула, что ранее подобных ситуаций не происходило. "Для общества он не опасен. <…> У него стоит конкретный диагноз, который сообщается только по запросу. У меня даже бумаг никаких нет — только справка об инвалидности", — сообщила она.По ее мнению, "тут вообще не в чем разбираться, (ситуация. – прим. ред.) выеденного яйца не стоит". "У человека случился нервный срыв", — заключила собеседница телеканала.

https://ria.ru/20211221/pozhary-1764708742.html

томская область

томск

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происшествия, томская область, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)