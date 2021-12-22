https://ria.ru/20211222/telekanal-1764979627.html

Телеканал Tabloid.ru о музыке, кино и кулинарии запустят в 2022 году

Телеканал Tabloid.ru о музыке, кино и кулинарии запустят в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2021

Телеканал Tabloid.ru о музыке, кино и кулинарии запустят в 2022 году

Новый развлекательный телеканал Tabloid.ru планируют запустить в первом квартале 2022 года, тематика проекта – музыка, кино и кулинария, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:29

2021-12-22T19:29

2021-12-22T19:29

общество

михаил дворкович

кино и сериалы

телевидение

культура

кино

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новый развлекательный телеканал Tabloid.ru планируют запустить в первом квартале 2022 года, тематика проекта – музыка, кино и кулинария, сообщил РИА Новости создатель проекта, кинопродюсер Михаил Дворкович.Кроме того, будет создана офлайн-площадка, где будут проходить концерты, моноспектакли, показы кино и сериалов.Продюсер уточнил, что одним из партнеров проекта является актер и музыкант Гоша Куценко, также партнерами станут другие известные артисты и блогеры.Дворкович был сооснователем и председателем совета директоров музыкального телеканала "ТНТ Мьюзик", сопродюсером фильмов "Любовницы", "Бег", и "Нефутбол".

https://ria.ru/20211213/kino-1763450618.html

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общество, михаил дворкович, кино и сериалы, телевидение, культура, кино