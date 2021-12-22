https://ria.ru/20211222/telekanal-1764979627.html
Телеканал Tabloid.ru о музыке, кино и кулинарии запустят в 2022 году
Телеканал Tabloid.ru о музыке, кино и кулинарии запустят в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2021
Телеканал Tabloid.ru о музыке, кино и кулинарии запустят в 2022 году
Новый развлекательный телеканал Tabloid.ru планируют запустить в первом квартале 2022 года, тематика проекта – музыка, кино и кулинария, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:29
2021-12-22T19:29
2021-12-22T19:29
общество
михаил дворкович
кино и сериалы
телевидение
культура
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94185/62/941856232_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_d3fe0304e559dd67030cf07e63d3e7d2.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новый развлекательный телеканал Tabloid.ru планируют запустить в первом квартале 2022 года, тематика проекта – музыка, кино и кулинария, сообщил РИА Новости создатель проекта, кинопродюсер Михаил Дворкович.Кроме того, будет создана офлайн-площадка, где будут проходить концерты, моноспектакли, показы кино и сериалов.Продюсер уточнил, что одним из партнеров проекта является актер и музыкант Гоша Куценко, также партнерами станут другие известные артисты и блогеры.Дворкович был сооснователем и председателем совета директоров музыкального телеканала "ТНТ Мьюзик", сопродюсером фильмов "Любовницы", "Бег", и "Нефутбол".
https://ria.ru/20211213/kino-1763450618.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94185/62/941856232_51:0:1883:1374_1920x0_80_0_0_a673affbeee15fb565b6070926c2c3f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил дворкович, кино и сериалы, телевидение, культура, кино