https://ria.ru/20211222/svyaschennik-1764854214.html

Обвиняемый в домогательствах ростовский священник отстранен от служения

Обвиняемый в домогательствах ростовский священник отстранен от служения - РИА Новости, 22.12.2021

Обвиняемый в домогательствах ростовский священник отстранен от служения

Епархиальный суд рассмотрит ситуацию с обвинениями священника в домогательствах к падчерицам, на время проведения разбирательства он отстранен от служения,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:56

2021-12-22T10:56

2021-12-22T10:56

религия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Епархиальный суд рассмотрит ситуацию с обвинениями священника в домогательствах к падчерицам, на время проведения разбирательства он отстранен от служения, сообщали РИА Новости в Ростовской-на-Дону епархии.Ранее Telegram-канал Don Mash сообщил, что настоятель Никольского храма села Николаевка Азовского района Ростовской области иерей Сергий Лысенко подозревается в сексуальных домогательствах к трем приемным дочерям."Церковный суд епархии внимательно изучает данную проблему. На время проведения предварительного расследования священник Сергий Лысенко запрещен в священнослужении до выяснения вины или невиновности клирика", - говорится в официальном заявлении епархии, предоставленном РИА Новости.В епархии также сообщили, что у супругов был конфликт. "По существу возникающих вопросов предварительно можно лишь с сожалением сказать, что в семье священника Сергия Лысенко имеет место тяжелый конфликт между ним и его супругой, и с не меньшим сожалением констатировать, что в эту внутрисемейную ссору вовлечены дети, ставшие невольными заложниками ситуации", - сказано в заявлении.В епархии также подчеркнули, что следственные мероприятия пока не окончены и вина священника не доказана. "В силу вышеизложенного пресс-служба епархии не считает более возможным давать какие-либо комментарии по данному вопросу", - говорится в сообщение.

https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html

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