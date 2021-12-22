https://ria.ru/20211222/sud-1764978033.html

Защита обвиняемого по делу МН17 заявила, что суд не удовлетворил ее запросы

Защита обвиняемого по делу МН17 заявила, что суд не удовлетворил ее запросы - РИА Новости, 22.12.2021

Защита обвиняемого по делу МН17 заявила, что суд не удовлетворил ее запросы

Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина Олега Пулатова заявила, что суд не захотел удовлетворить ее запросы, которые позволили бы проверить методы работы... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:01

2021-12-22T19:01

2021-12-22T20:05

mh17. расследование

в мире

нидерланды

киев

сша

николай винниченко

вооруженные силы рф

анастасия иванова

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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина Олега Пулатова заявила, что суд не захотел удовлетворить ее запросы, которые позволили бы проверить методы работы обвинения, говорится в совместном заявлении его адвокатов Сабине тен Дуссхате и Баудевейна ван Эйка.По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Обвинение в среду потребовало приговорить всех четырех подсудимых к пожизненному заключению."Суд не захотел удовлетворить ходатайства защиты, которые могли бы проверить методы работы прокуратуры. Однако у нас нет уверенности в методах ее работы", - подчеркнула защита.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html

https://ria.ru/20211221/sotsseti-1764764394.html

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mh17. расследование, в мире, нидерланды, киев, сша, николай винниченко, вооруженные силы рф, анастасия иванова, россия