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ЕК запустила процедуру против Польши из-за спора по верховенству права
ЕК запустила процедуру против Польши из-за спора по верховенству права - РИА Новости, 22.12.2021
ЕК запустила процедуру против Польши из-за спора по верховенству права
Европейская комиссия запустила в понедельник юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права после РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:35
2021-12-22T15:44
в мире
варшава
страсбург
польша
евросоюз
еврокомиссия
совет ес
дидье рейндерс
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Европейская комиссия запустила в понедельник юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права после провала всех попыток диалога с Варшавой, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права ее Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается. Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности, верховенство Европейского права", - написал Рейндерс в Twitter.Еврокомиссия сообщила, что соответствующее уведомление уже направлено в Варшаву. Польша должна будет в течение двух месяцев направить официальный ответ Еврокомиссии, которая на его основании примет решение о дальнейших действиях.21 октября Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не согласен с Европейской комиссией, начавшей процедуру против Конституционного суда страны."Я могу только сказать, что глубоко не согласен с основным тезисом такого вывода Европейской комиссии. А именно с тем, что Конституционный суд не отвечает каким-либо требованиям. Он не только отвечает всем требованиям независимости, но он является Конституционным судом, который заботится, конечно, о конституции, о том, чтобы она реально была высшим законом Польской Республики", - сказал Моравецкий на пресс-конференции в среду."Я могу только с благодарностью думать о профессиональной работе, анализе и решениях, которые принимает Конституционный суд", - добавил он.В свою очередь заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что усматривает в действиях Европейской комиссии "запланированную атаку" на Польшу.По его мнению, решение Еврокомиссии "является элементом запланированной акции". Замминистра считает, что европейские структуры хотят "подчинить Конституционный суд Польши законодательству ЕС". "Это нападение на польскую Конституцию и наш суверенитет", - написал он в Twitter.
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в мире, варшава, страсбург, польша, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, дидье рейндерс, урсула фон дер ляйен
15:35 22.12.2021 (обновлено: 15:44 22.12.2021)
 
ЕК запустила процедуру против Польши из-за спора по верховенству права

Еврокомиссия запустила процедуру против Польши из-за спора по верховенству права

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Европейская комиссия запустила в понедельник юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права после провала всех попыток диалога с Варшавой, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права ее Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается. Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности, верховенство Европейского права", - написал Рейндерс в Twitter.
Еврокомиссия сообщила, что соответствующее уведомление уже направлено в Варшаву. Польша должна будет в течение двух месяцев направить официальный ответ Еврокомиссии, которая на его основании примет решение о дальнейших действиях.
21 октября Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не согласен с Европейской комиссией, начавшей процедуру против Конституционного суда страны.
"Я могу только сказать, что глубоко не согласен с основным тезисом такого вывода Европейской комиссии. А именно с тем, что Конституционный суд не отвечает каким-либо требованиям. Он не только отвечает всем требованиям независимости, но он является Конституционным судом, который заботится, конечно, о конституции, о том, чтобы она реально была высшим законом Польской Республики", - сказал Моравецкий на пресс-конференции в среду.
"Я могу только с благодарностью думать о профессиональной работе, анализе и решениях, которые принимает Конституционный суд", - добавил он.
В свою очередь заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что усматривает в действиях Европейской комиссии "запланированную атаку" на Польшу.
По его мнению, решение Еврокомиссии "является элементом запланированной акции". Замминистра считает, что европейские структуры хотят "подчинить Конституционный суд Польши законодательству ЕС". "Это нападение на польскую Конституцию и наш суверенитет", - написал он в Twitter.
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