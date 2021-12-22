https://ria.ru/20211222/soyuz-1764957285.html

В Китае предложили России создать военный блок

Китайцы предложили России создать военный блок - РИА Новости, 22.12.2021

В Китае предложили России создать военный блок

Читатели китайского издания "Гуаньча" оценили слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:24

2021-12-22T17:24

2021-12-22T19:26

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" оценили слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток.Как ранее заявил российский лидер, если Запад продолжит агрессивные действия, то может получить "адекватные ответные военно-технические меры"."Когда был расторгнут Варшавский договор, русские наивно думали, что в НАТО больше нет необходимости, и не ожидали, что альянс не только не распадется, но и расширится до границ бывшего Советского Союза", — пишет один из пользователей."Запад забыл, что такое мораль и справедливость", — отметил Бай Ся."Дело не в том, что европейцы сумасшедшие, они просто марионетки, которых используют американцы, чтобы чувствовать себя на вершине мира. В любом случае европейским министрам и советникам не нужно беспокоиться о природном газе и эпидемических товарах, пока они полагаются на США", — предположил fsp250."Не смотрите на Запад с точки зрения китайского материалистического мышления. У него свои ценности и идеология. Хотя у них существуют внутренние конфликты интересов, они не могут сделать другой выбор, когда дело доходит до вопросов идеологии", — убежден еще один участник дискуссии.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов договора предлагается, чтобы Североатлантический альянс предоставил обязательства нерасширения на территорию Украины. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на предложение, это может привести к новому витку конфронтации с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211222/integratsiya-1764933201.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/nato-1764904083.html

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политика, украина, сша, китай, владимир путин, нато, россия