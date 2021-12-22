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В Китае предложили России создать военный блок
Китайцы предложили России создать военный блок - РИА Новости, 22.12.2021
В Китае предложили России создать военный блок
Читатели китайского издания "Гуаньча" оценили слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:24
2021-12-22T19:26
политика
украина
сша
китай
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" оценили слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток.Как ранее заявил российский лидер, если Запад продолжит агрессивные действия, то может получить "адекватные ответные военно-технические меры"."Когда был расторгнут Варшавский договор, русские наивно думали, что в НАТО больше нет необходимости, и не ожидали, что альянс не только не распадется, но и расширится до границ бывшего Советского Союза", — пишет один из пользователей."Запад забыл, что такое мораль и справедливость", — отметил Бай Ся."Дело не в том, что европейцы сумасшедшие, они просто марионетки, которых используют американцы, чтобы чувствовать себя на вершине мира. В любом случае европейским министрам и советникам не нужно беспокоиться о природном газе и эпидемических товарах, пока они полагаются на США", — предположил fsp250."Не смотрите на Запад с точки зрения китайского материалистического мышления. У него свои ценности и идеология. Хотя у них существуют внутренние конфликты интересов, они не могут сделать другой выбор, когда дело доходит до вопросов идеологии", — убежден еще один участник дискуссии.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов договора предлагается, чтобы Североатлантический альянс предоставил обязательства нерасширения на территорию Украины. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на предложение, это может привести к новому витку конфронтации с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211222/integratsiya-1764933201.html
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политика, украина, сша, китай, владимир путин, нато, россия
17:24 22.12.2021 (обновлено: 19:26 22.12.2021)
 
Китайцы предложили России создать военный блок

Читатели "Гуаньча" предложили России восстановить Организацию Варшавского договора

© РИА Новости / Семеляк / Перейти в фотобанкОбщевойсковые учения "Братство по оружию" Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР
Общевойсковые учения Братство по оружию Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Семеляк
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" оценили слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток.
Как ранее заявил российский лидер, если Запад продолжит агрессивные действия, то может получить "адекватные ответные военно-технические меры".
"Когда был расторгнут Варшавский договор, русские наивно думали, что в НАТО больше нет необходимости, и не ожидали, что альянс не только не распадется, но и расширится до границ бывшего Советского Союза", — пишет один из пользователей.
"Путину лучше всего восстановить Организацию Варшавского договора или продвигать расширение ШОС на запад, приглашая Сербию, Беларусь, Иран, Северную Корею, Кубу, Венесуэлу и другие страны присоединиться к Новому Варшавскому договору, чтобы бороться с НАТО", — считает пользователь с ником "Тяжелая работа в полях".
"Запад забыл, что такое мораль и справедливость", — отметил Бай Ся.
"Дело не в том, что европейцы сумасшедшие, они просто марионетки, которых используют американцы, чтобы чувствовать себя на вершине мира. В любом случае европейским министрам и советникам не нужно беспокоиться о природном газе и эпидемических товарах, пока они полагаются на США", — предположил fsp250.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
15:52
В США раскрыли сценарий полной интеграции России с Западом
"Не смотрите на Запад с точки зрения китайского материалистического мышления. У него свои ценности и идеология. Хотя у них существуют внутренние конфликты интересов, они не могут сделать другой выбор, когда дело доходит до вопросов идеологии", — убежден еще один участник дискуссии.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов договора предлагается, чтобы Североатлантический альянс предоставил обязательства нерасширения на территорию Украины. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на предложение, это может привести к новому витку конфронтации с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
14:01Сказано в эфире
Эксперт: "война" НАТО против России приобретает ожесточенный характер
 
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