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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211222/sotrudnichestvo-1764978136.html
"Новая веха". Россия и Китая сопрягают спутниковые системы
"Новая веха". Россия и Китая сопрягают спутниковые системы - РИА Новости, 22.12.2021
"Новая веха". Россия и Китая сопрягают спутниковые системы
В начале декабря российско-китайское сотрудничество в космосе вышло на новый уровень: страны подписали дорожную карту по спутниковой навигации. Согласно... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:02
2021-12-22T19:02
россия-китай: главное
китай
роскосмос
глонасс (система навигации)
россия
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МОСКВА, 22 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В начале декабря российско-китайское сотрудничество в космосе вышло на новый уровень: страны подписали дорожную карту по спутниковой навигации. Согласно документу, страны планируют совместный мониторинг и оценку характеристик глобальных навигационных спутниковых систем, а также применение навигационных технологий в интересах социально-экономического развития двух стран. Это далеко не первый документ о сотрудничестве Москвы и Пекина в космосе, и взаимодействие двух стран в сфере навигационных систем уже вызывает опасения на Западе.Космические горизонтыДорожная карта в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы включает в себя планы по интегрированному и инновационному развитию систем "ГЛОНАСС" и "Бэйдоу", повышению их совместимости и взаимодополняемости, взаимному размещению наземных измерительных станций на территориях Китая и России, сообщалось на сайте "Роскосмоса".Российская ГЛОНАСС и китайская "Бэйдоу" – это глобальные навигационные спутниковые системы. Их главными "конкурентами" являются американская GPS и европейская Galileo."Данное подписание имеет важнейшее значение для развития российско-китайского сотрудничества по вопросам спутниковой навигации, а также для продвижения технологии ГЛОНАСС на международном рынке", - сообщалось на сайте российской компании. Действительно, новый документ – еще одна веха в российско-китайском космическом взаимодействии.В "Роскосмосе" планируют приступить к размещению наземных станций ГЛОНАСС, повышающих точность российской навигационной системы, на территории Китая, ориентировочно, до конца 2021 года, говорил в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.Помимо дорожной карты, подписанной 7 декабря, в 2021 году произошло еще одно важное событие. В сентябре "Роскосмос" сообщил, что установит станцию ​​спутникового наземного мониторинга в Китае. КНР, в свою очередь, разместит подобные станции на территории России. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик рассказал, что российские станции планируется разместить в Шанхае, Урумчи и Чанчуне, а три измерительных станции "Бэйдоу" появятся в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. Такое сообщение можно назвать сенсацией, ведь страны впервые разрешат другому государству разместить станции мониторинга на своей территории.Такие наземные станции – один из последних важных шагов в растущем взаимодействии двух крупных держав в космосе. Наряду с этим разрабатывались и другие проекты, такие как планы о создании совместной лунной базы и системы раннего предупреждения о ракетном нападении. А интеграция спутниковых систем России и Китая началась еще в 2014 году.Стратегическая навигацияВ январе 2014 года Россия и Китай учредили Комиссию по стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации. Согласно данным сайта "Бэйдоу", в период с 2014 по 2019 год комиссия собиралась шесть раз и учредила рабочие группы по "совместимости и интероперабельности, расширению и строительству станций, мониторингу и оценке, а также совместным приложениям".В 2015 году появился Российско-китайский Комитет проектов по важному стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации. Основные направления сотрудничества включают в себя обеспечение совместимости и взаимодополняемости навигационных систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу", сотрудничество по функциональным дополнениям, в том числе по взаимному размещению измерительных станций на территории России и Китая, взаимодействие по мониторингу и анализу характеристик ГНСС и сотрудничество по применению навигационных технологий. Заседания комитета проводятся один-два раза в год, поочередно в России и Китае.В 2018 году Москва и Пекин сообщили о подписании межправсоглашения о взаимной установке станций корректировки навигационного сигнала спутниковых системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу". Спустя год страны выпустили совместно разработанный многочастотный радиочастотный чип, предназначенный для поддержки обеих систем.Сегодня "Бэйдоу" лидирует по количеству спутников в мире: у китайской системы их 35, у американской GPS – 31, а у российской ГЛОНАСС – около двух десятков. Однако, по словам генерального директора "Роскосмоса", "взаимодополняемость "Бэйдоу" и ГЛОНАСС приведет к появлению крупнейшего и самого мощного конкурента любой навигационной системы".Станции наземного мониторинга повышают точность и производительность спутниковых систем, позволяя спутникам определять географическое положение объектов с точностью до нескольких метров. С точки зрения эксплуатации, более крупные и разветвленные сети станций наземного мониторинга позволят "Бэйдоу" и ГЛОНАСС более эффективно функционировать в глобальном масштабе. С геополитической точки зрения готовность Пекина и Москвы разрешить использование станций наблюдения другой страны на своей земле демонстрирует, как обе стороны высоко ценят сотрудничество в космосе. И взаимодействие России и Китая за пределами Земли в будущем достигнет новых горизонтов.
https://ria.ru/20211217/sotrudnichestvo-1764276480.html
https://ria.ru/20211217/kitay-1764274738.html
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китай, роскосмос, глонасс (система навигации), россия
19:02 22.12.2021
 

"Новая веха". Россия и Китая сопрягают спутниковые системы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В начале декабря российско-китайское сотрудничество в космосе вышло на новый уровень: страны подписали дорожную карту по спутниковой навигации. Согласно документу, страны планируют совместный мониторинг и оценку характеристик глобальных навигационных спутниковых систем, а также применение навигационных технологий в интересах социально-экономического развития двух стран. Это далеко не первый документ о сотрудничестве Москвы и Пекина в космосе, и взаимодействие двух стран в сфере навигационных систем уже вызывает опасения на Западе.

Космические горизонты

Дорожная карта в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы включает в себя планы по интегрированному и инновационному развитию систем "ГЛОНАСС" и "Бэйдоу", повышению их совместимости и взаимодополняемости, взаимному размещению наземных измерительных станций на территориях Китая и России, сообщалось на сайте "Роскосмоса".
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Российская ГЛОНАСС и китайская "Бэйдоу" – это глобальные навигационные спутниковые системы. Их главными "конкурентами" являются американская GPS и европейская Galileo.
"Данное подписание имеет важнейшее значение для развития российско-китайского сотрудничества по вопросам спутниковой навигации, а также для продвижения технологии ГЛОНАСС на международном рынке", - сообщалось на сайте российской компании. Действительно, новый документ – еще одна веха в российско-китайском космическом взаимодействии.
В "Роскосмосе" планируют приступить к размещению наземных станций ГЛОНАСС, повышающих точность российской навигационной системы, на территории Китая, ориентировочно, до конца 2021 года, говорил в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Помимо дорожной карты, подписанной 7 декабря, в 2021 году произошло еще одно важное событие. В сентябре "Роскосмос" сообщил, что установит станцию ​​спутникового наземного мониторинга в Китае. КНР, в свою очередь, разместит подобные станции на территории России. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик рассказал, что российские станции планируется разместить в Шанхае, Урумчи и Чанчуне, а три измерительных станции "Бэйдоу" появятся в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. Такое сообщение можно назвать сенсацией, ведь страны впервые разрешат другому государству разместить станции мониторинга на своей территории.
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Такие наземные станции – один из последних важных шагов в растущем взаимодействии двух крупных держав в космосе. Наряду с этим разрабатывались и другие проекты, такие как планы о создании совместной лунной базы и системы раннего предупреждения о ракетном нападении. А интеграция спутниковых систем России и Китая началась еще в 2014 году.

Стратегическая навигация

В январе 2014 года Россия и Китай учредили Комиссию по стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации. Согласно данным сайта "Бэйдоу", в период с 2014 по 2019 год комиссия собиралась шесть раз и учредила рабочие группы по "совместимости и интероперабельности, расширению и строительству станций, мониторингу и оценке, а также совместным приложениям".
В 2015 году появился Российско-китайский Комитет проектов по важному стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации. Основные направления сотрудничества включают в себя обеспечение совместимости и взаимодополняемости навигационных систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу", сотрудничество по функциональным дополнениям, в том числе по взаимному размещению измерительных станций на территории России и Китая, взаимодействие по мониторингу и анализу характеристик ГНСС и сотрудничество по применению навигационных технологий. Заседания комитета проводятся один-два раза в год, поочередно в России и Китае.
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В 2018 году Москва и Пекин сообщили о подписании межправсоглашения о взаимной установке станций корректировки навигационного сигнала спутниковых системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу". Спустя год страны выпустили совместно разработанный многочастотный радиочастотный чип, предназначенный для поддержки обеих систем.
Сегодня "Бэйдоу" лидирует по количеству спутников в мире: у китайской системы их 35, у американской GPS – 31, а у российской ГЛОНАСС – около двух десятков. Однако, по словам генерального директора "Роскосмоса", "взаимодополняемость "Бэйдоу" и ГЛОНАСС приведет к появлению крупнейшего и самого мощного конкурента любой навигационной системы".
Станции наземного мониторинга повышают точность и производительность спутниковых систем, позволяя спутникам определять географическое положение объектов с точностью до нескольких метров. С точки зрения эксплуатации, более крупные и разветвленные сети станций наземного мониторинга позволят "Бэйдоу" и ГЛОНАСС более эффективно функционировать в глобальном масштабе. С геополитической точки зрения готовность Пекина и Москвы разрешить использование станций наблюдения другой страны на своей земле демонстрирует, как обе стороны высоко ценят сотрудничество в космосе. И взаимодействие России и Китая за пределами Земли в будущем достигнет новых горизонтов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоскосмосГЛОНАСС (система навигации)Россия
 
 
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