https://ria.ru/20211222/sootechestvenniki-1764877425.html

Лавров проведет встречу правкомиссии по делам соотечественников за рубежом

Лавров проведет встречу правкомиссии по делам соотечественников за рубежом - РИА Новости, 22.12.2021

Лавров проведет встречу правкомиссии по делам соотечественников за рубежом

В МИД России под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 23 декабря запланировано очередное заседание правительственной комиссии по... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:32

2021-12-22T12:32

2021-12-22T12:32

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В МИД России под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 23 декабря запланировано очередное заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), сообщил МИД РФ."В мероприятии примут участие члены ПКДСР, среди которых представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации, а также руководители ряда общественных организаций и фондов", - сообщили в министерстве.Планируется, в частности, обсудить итоги VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, состоявшегося в Москве 15-16 октября, ознакомиться с опытом работы правительства Москвы с соотечественниками за рубежом и взаимодействием Всемирной ассоциации выпускников с организациями российских соотечественников за рубежом, утвердить список награждаемых представителей диаспоры по линии комиссии, рассмотреть ряд других вопросов.

https://ria.ru/20211207/gosduma-1762573665.html

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общество, москва, сергей лавров, россия