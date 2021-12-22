https://ria.ru/20211222/sootechestvenniki-1764877425.html
Лавров проведет встречу правкомиссии по делам соотечественников за рубежом
Лавров проведет встречу правкомиссии по делам соотечественников за рубежом - РИА Новости, 22.12.2021
Лавров проведет встречу правкомиссии по делам соотечественников за рубежом
В МИД России под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 23 декабря запланировано очередное заседание правительственной комиссии по... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:32
2021-12-22T12:32
2021-12-22T12:32
общество
москва
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_0:9:2838:1605_1920x0_80_0_0_e44e066f21d24a741c25f7fcb4d7b078.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В МИД России под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 23 декабря запланировано очередное заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), сообщил МИД РФ."В мероприятии примут участие члены ПКДСР, среди которых представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации, а также руководители ряда общественных организаций и фондов", - сообщили в министерстве.Планируется, в частности, обсудить итоги VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, состоявшегося в Москве 15-16 октября, ознакомиться с опытом работы правительства Москвы с соотечественниками за рубежом и взаимодействием Всемирной ассоциации выпускников с организациями российских соотечественников за рубежом, утвердить список награждаемых представителей диаспоры по линии комиссии, рассмотреть ряд других вопросов.
https://ria.ru/20211207/gosduma-1762573665.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_13325a3c317c948084dc9af03485646f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей лавров, россия
Лавров проведет встречу правкомиссии по делам соотечественников за рубежом
Глава МИД Лавров проведет заседание правкомиссии по делам соотечественников за рубежом