https://ria.ru/20211222/song-1764776398.html

Эксперты узнали, сколько Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите

Эксперты узнали, сколько Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите - РИА Новости, 22.12.2021

Эксперты узнали, сколько Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите

Эксперты портала Celebrity Net Worth, специализирующемся по сбору данных финансовой деятельности знаменитостей, выяснили, сколько певица Мэрайя Кэри... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T02:16

2021-12-22T02:16

2021-12-22T03:37

культура

мэрайя кэри

шоу-бизнес

новости культуры

музыка

сша

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/37/1562093752_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_247724add65c6487d63484d95bfafeaf.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты портала Celebrity Net Worth, специализирующемся по сбору данных финансовой деятельности знаменитостей, выяснили, сколько певица Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите "All I Want for Christmas Is You", сообщает Independent. Они подсчитали, что Кэри получает от 450 до 750 тысяч фунтов стерлингов (примерно 44-73 миллионов рублей. — Прим. ред.) каждый декабрь только с одной этой песни. В издании отмечают, что в Великобритании исполнительница ежегодно зарабатывает около 380 тысяч фунтов (37 миллионов рублей. — Прим. ред.) с отчислений за воспроизведение "All I Want for Christmas". Но эти цифры приблизительные, поскольку PRS for Music (Общество по защите прав исполнителей) не раскрывает точные суммы, чтобы защитить конфиденциальность своих клиентов, в том числе и Мэрайи Кэри. "All I Want for Christmas Is You Is You" — одна из самых популярных праздничных песен всех времен. В этом году треку исполнилось 27 лет. За это время было продано более 16 миллионов его копий, а также он не раз попадал на верхушки хит-парадов.Например, в США рождественский сингл трижды возглавлял Billboard Hot 100. Но только перед новогодними праздниками.

https://ria.ru/20211124/billboard-1760537025.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мэрайя кэри, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, сша, великобритания