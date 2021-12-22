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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211222/song-1764776398.html
Эксперты узнали, сколько Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите
Эксперты узнали, сколько Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите - РИА Новости, 22.12.2021
Эксперты узнали, сколько Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите
Эксперты портала Celebrity Net Worth, специализирующемся по сбору данных финансовой деятельности знаменитостей, выяснили, сколько певица Мэрайя Кэри... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T02:16
2021-12-22T03:37
культура
мэрайя кэри
шоу-бизнес
новости культуры
музыка
сша
великобритания
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты портала Celebrity Net Worth, специализирующемся по сбору данных финансовой деятельности знаменитостей, выяснили, сколько певица Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите "All I Want for Christmas Is You", сообщает Independent. Они подсчитали, что Кэри получает от 450 до 750 тысяч фунтов стерлингов (примерно 44-73 миллионов рублей. — Прим. ред.) каждый декабрь только с одной этой песни. В издании отмечают, что в Великобритании исполнительница ежегодно зарабатывает около 380 тысяч фунтов (37 миллионов рублей. — Прим. ред.) с отчислений за воспроизведение "All I Want for Christmas". Но эти цифры приблизительные, поскольку PRS for Music (Общество по защите прав исполнителей) не раскрывает точные суммы, чтобы защитить конфиденциальность своих клиентов, в том числе и Мэрайи Кэри. "All I Want for Christmas Is You Is You" — одна из самых популярных праздничных песен всех времен. В этом году треку исполнилось 27 лет. За это время было продано более 16 миллионов его копий, а также он не раз попадал на верхушки хит-парадов.Например, в США рождественский сингл трижды возглавлял Billboard Hot 100. Но только перед новогодними праздниками.
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мэрайя кэри, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, сша, великобритания
02:16 22.12.2021 (обновлено: 03:37 22.12.2021)
 
Эксперты узнали, сколько Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите

Эксперты выяснили, сколько Мэрайя Кэри зарабатывает на "All I Want for Christmas Is You"

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты портала Celebrity Net Worth, специализирующемся по сбору данных финансовой деятельности знаменитостей, выяснили, сколько певица Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите "All I Want for Christmas Is You", сообщает Independent.
Они подсчитали, что Кэри получает от 450 до 750 тысяч фунтов стерлингов (примерно 44-73 миллионов рублей. — Прим. ред.) каждый декабрь только с одной этой песни.
В издании отмечают, что в Великобритании исполнительница ежегодно зарабатывает около 380 тысяч фунтов (37 миллионов рублей. — Прим. ред.) с отчислений за воспроизведение "All I Want for Christmas".
Но эти цифры приблизительные, поскольку PRS for Music (Общество по защите прав исполнителей) не раскрывает точные суммы, чтобы защитить конфиденциальность своих клиентов, в том числе и Мэрайи Кэри.
"All I Want for Christmas Is You Is You" — одна из самых популярных праздничных песен всех времен. В этом году треку исполнилось 27 лет. За это время было продано более 16 миллионов его копий, а также он не раз попадал на верхушки хит-парадов.
Например, в США рождественский сингл трижды возглавлял Billboard Hot 100. Но только перед новогодними праздниками.
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КультураМэрайя КэриШоу-бизнесНовости культурыМузыкаСШАВеликобритания
 
 
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