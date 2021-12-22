https://ria.ru/20211222/smi-1764985681.html
Песков рассказал, как выбирали СМИ для пресс-конференции Путина
Песков рассказал, как выбирали СМИ для пресс-конференции Путина - РИА Новости, 22.12.2021
Песков рассказал, как выбирали СМИ для пресс-конференции Путина
Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в условиях сокращенного количества журналистов для участия в пресс-конференции Владимира Путина из... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:59
2021-12-22T19:59
2021-12-22T20:11
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
политика
медиа - общество
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в условиях сокращенного количества журналистов для участия в пресс-конференции Владимира Путина из зарубежных и российских СМИ выбирали тех, кто постоянно "на связи" с Кремлём и освещает его повестку."Мы были вынуждены сократить (число аккредитованных представителей СМИ - ред.). В первую очередь из федеральных СМИ и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, тех, кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня. Естественно, крупные СМИ. Приоритет у крупных СМИ. Поэтому, конечно, все желающие попасть не смогли", - сказал Песков в интервью телеканалу НТВ.Он подтвердил, что количество журналистов было сокращено из за требований Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20211222/akkreditatsiya-1764881308.html
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россия, политика, медиа - общество, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
19:59 22.12.2021 (обновлено: 20:11 22.12.2021)
Песков рассказал, как выбирали СМИ для пресс-конференции Путина
Песков: на пресс-конференцию Путина выбирали из тех СМИ, кто постоянно на связи с Кремлем