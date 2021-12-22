https://ria.ru/20211222/smartfony-1764885544.html
В Кремле оценили сообщения о возможном запрете импорта в Россию смартфонов
В Кремле оценили сообщения о возможном запрете импорта в Россию смартфонов - РИА Новости, 22.12.2021
В Кремле оценили сообщения о возможном запрете импорта в Россию смартфонов
Источник сообщений о возможном запрете импорта в Россию смартфонов и авиазапчастей неизвестен, поэтому здесь пока нечего комментировать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:55
2021-12-22T12:55
2021-12-22T13:12
экономика
технологии
дмитрий песков
россия
сша
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Источник сообщений о возможном запрете импорта в Россию смартфонов и авиазапчастей неизвестен, поэтому здесь пока нечего комментировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее СМИ со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что США рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов и авиазапчастей в РФ в случае обострения на Украине. Отмечается, что эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в США. Источник добавил, что потенциальные меры будут беспрецедентными для России."Мы не знаем, что это за чиновник, и существует ли он вообще, здесь нечего пока комментировать", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать эти заявления.
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экономика, технологии, дмитрий песков, россия, сша
12:55 22.12.2021 (обновлено: 13:12 22.12.2021)
В Кремле оценили сообщения о возможном запрете импорта в Россию смартфонов
Песков отказался комментировать сообщения о возможном запрете импорта в Россию смартфонов