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СК завел дело о халатности из-за гибели российских военных в Южной Осетии
СК завел дело о халатности из-за гибели российских военных в Южной Осетии - РИА Новости, 22.12.2021
СК завел дело о халатности из-за гибели российских военных в Южной Осетии
Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:00
2021-12-22T13:00
2021-12-22T13:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии, сообщается на сайте СК РФ.Во вторник под лавину попали пять военнослужащих Южного военного округа на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега достали четверых: двое погибли, двое в больнице с обморожением рук и ног, их состояние оценивается как средней тяжести. Пятого ищут."528-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированным в городе Цхинвал Республики Южная Осетия, по факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне вечером поступило сообщение о сходе снежной лавины на сторожевую заставу "Портал Южный", охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали, в результате чего есть пострадавшие. Снежная лавина накрыла всю территорию сторожевой заставы.В ходе поисков из-под снега были извлечены четверо российских военнослужащих. Несмотря на реанимацию, врачи констатировали смерть офицера и рядового, проходившего военную службу по призыву. Кроме того, сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожениями и ушибами госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.Поиски одного военнослужащего продолжаются, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20211222/kinologi-1764835982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, южная осетия, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК завел дело о халатности из-за гибели российских военных в Южной Осетии
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за гибели российских военных в Южной Осетии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии
, сообщается на сайте СК
РФ.
Во вторник под лавину попали пять военнослужащих Южного военного округа на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега достали четверых: двое погибли, двое в больнице с обморожением рук и ног, их состояние оценивается как средней тяжести. Пятого ищут.
"528-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации
, дислоцированным в городе Цхинвал Республики Южная Осетия, по факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне вечером поступило сообщение о сходе снежной лавины на сторожевую заставу "Портал Южный", охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали, в результате чего есть пострадавшие. Снежная лавина накрыла всю территорию сторожевой заставы.
В ходе поисков из-под снега были извлечены четверо российских военнослужащих. Несмотря на реанимацию, врачи констатировали смерть офицера и рядового, проходившего военную службу по призыву. Кроме того, сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожениями и ушибами госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
Поиски одного военнослужащего продолжаются, отмечается в релизе.