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Кулеба назвал два "сценария" развития ситуации на границе Украины

Кулеба назвал два "сценария" развития ситуации на границе Украины - РИА Новости, 22.12.2021

Кулеба назвал два "сценария" развития ситуации на границе Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два сценария развития ситуации с наращиванием РФ войск возле украинских границ – дипломатический и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T21:48

2021-12-22T21:48

2021-12-22T21:48

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два сценария развития ситуации с наращиванием РФ войск возле украинских границ – дипломатический и военный.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев внимательно следит за ситуацией на границе с РФ, где наблюдается концентрация российских войск."Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый – это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров (о том, что Украину не должны принимать в НАТО – ред.) – это новое слово в дипломатии. Все это – поднятие ставок для того, чтобы с более выгодной позиции зайти в переговоры и что-то для себя получить. А второй сценарий – это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации", - цитирует Кулебу украинское издание "НВ".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211222/rossiya-1764997814.html

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, дмитрий кулеба, алексей данилов, россия