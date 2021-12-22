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Российские военные в сирийской Изре получили подарки от московских властей
Российские военные в сирийской Изре получили подарки от московских властей - РИА Новости, 22.12.2021
Российские военные в сирийской Изре получили подарки от московских властей
Военнослужащие Российской Федерации, несущие службу в сирийской Изре провинции Дераа, получили новогодние подарки от департамента внешнеэкономических и... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:26
2021-12-22T17:26
2021-12-22T17:26
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ИЗРА (Сирия), 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие Российской Федерации, несущие службу в сирийской Изре провинции Дераа, получили новогодние подарки от департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.Автобус с парламентской делегацией из РФ прибыл на наблюдательные посты под Изрой около полудня по местному времени. На торжественном построении руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач передал командиру подразделения Военной полиции РФ подарочную коробку. Такие же коробки получили и остальные военнослужащие.Акция состоялась в рамках подготовки заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни, которое состоится в четверг. На последнем заседании в ноябре члены межведомственной делегации РФ встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудили договор о дружбе между Москвой и Дамаском, а также вопросы восстановления мирной жизни в республике.
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в мире, сирия, москва, башар асад, россия
Российские военные в сирийской Изре получили подарки от московских властей
Российские военные в сирийской Изре получили новогодние подарки от московских властей