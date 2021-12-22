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Госдума приняла закон о штрафах для операторов за пропуск подменных номеров
Госдума приняла закон о штрафах для операторов за пропуск подменных номеров - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума приняла закон о штрафах для операторов за пропуск подменных номеров
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:15
2021-12-22T12:15
2021-12-22T12:15
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров.Так, согласно законопроекту, устанавливается административная ответственность за неисполнение операторами связи обязанности по передаче абонентского номера или уникального кода идентификации.Поправки ко второму чтению увеличивают предложенные ранее штрафы. Для должностных лиц они составят от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.
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общество, госдума рф
Госдума приняла закон о штрафах для операторов за пропуск подменных номеров
ГД приняла закон о штрафах до миллиона рублей для операторов за пропуск подменных номеров