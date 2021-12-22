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Госдума приняла закон о штрафах для операторов за пропуск подменных номеров

Госдума приняла закон о штрафах для операторов за пропуск подменных номеров - РИА Новости, 22.12.2021

Госдума приняла закон о штрафах для операторов за пропуск подменных номеров

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:15

2021-12-22T12:15

2021-12-22T12:15

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров.Так, согласно законопроекту, устанавливается административная ответственность за неисполнение операторами связи обязанности по передаче абонентского номера или уникального кода идентификации.Поправки ко второму чтению увеличивают предложенные ранее штрафы. Для должностных лиц они составят от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.

https://ria.ru/20211214/moshennichestvo-1763651565.html

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общество, госдума рф