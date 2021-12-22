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Фильм "Разжимая кулаки" не попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Фильм "Разжимая кулаки" не попал в шорт-лист претендентов на "Оскар" - РИА Новости, 22.12.2021

Фильм "Разжимая кулаки" не попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" не смог попасть в число 15 картин, которые будут претендовать на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T01:05

2021-12-22T01:05

2021-12-22T01:05

культура

лос-анджелес

оскар (премия)

новости культуры

культура

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" не смог попасть в число 15 картин, которые будут претендовать на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм", сообщили организаторы.В шорт-лист из 15 претендентов вошли, среди прочих, финская картина "Купе №6" о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск, а также фильмы из Австрии, Бельгии, Бутана, Косово, Мексики, Панамы, Испании.Согласно требованиям категории "Лучший иностранный художественный фильм", в ней могут участвовать картины, более 40 минут которых были произведены за пределами США и свыше 50% диалогов в которых происходит не на английском языке. В этом году заявки на участие в борьбе за "Оскар" в этой категории подали 93 страны.Номинантов премии назовут ​​8 февраля. Церемония вручения, 94-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.

https://ria.ru/20211025/rodnyanskiy-1756213774.html

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лос-анджелес, оскар (премия), новости культуры, культура