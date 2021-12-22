https://ria.ru/20211222/shok-1764989248.html

Взлетевшие цены на газ ввергнут европейцев в небывалый шок

Британцев предупредили о "шоке" из-за взлетевших цен на газ - РИА Новости, 22.12.2021

Взлетевшие цены на газ ввергнут европейцев в небывалый шок

Счета за электроэнергию в Великобритании могут резко вырасти из-за топливного кризиса в Европе, пишет газета The Times. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:21

2021-12-22T20:21

2021-12-22T20:50

в мире

азия

европа

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75964/80/759648080_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_48e97f80aebb4d53a48cb483de6f00df.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Счета за электроэнергию в Великобритании могут резко вырасти из-за топливного кризиса в Европе, пишет газета The Times.Государственный регулятор цен на газ Ofgem разрешил поставщикам увеличить в октябре платежку для среднего домохозяйства на 12% — до 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей).По словам аналитика компании Investec Мартина Янга, с учетом повышенной стоимости сырья предельный тариф на электричество может подскочить в апреле на 56 процентов — до 2000 фунтов стерлингов (195 тысяч рублей)."Это станет шоком для многих, будет иметь последствия в виде увеличения собственных расходов, инфляции и топливной нищеты", — спрогнозировал специалист.В статье отмечается, что большинство британских электростанций сжигают газ для выработки электроэнергии. Топливный кризис в Европе привел к резкому удорожанию этого процесса.Взлет цен на газ на континенте начался с апреля — мая. В начале октября они превысили отметку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190 долларов за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты считают, что топливный рынок лихорадит из-за низкого уровня наполненности газовых хранилищ Европы, а также повышенного спроса на СПГ в Азии. На оптовые цены энергоносителя повлияла также холодная погода и неэффективность ветряных электростанций в этом сезоне.

https://ria.ru/20211222/gaz-1764942254.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/tanker-1764969098.html

азия

европа

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азия, европа, великобритания