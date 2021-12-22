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Взлетевшие цены на газ ввергнут европейцев в небывалый шок
Британцев предупредили о "шоке" из-за взлетевших цен на газ - РИА Новости, 22.12.2021
Взлетевшие цены на газ ввергнут европейцев в небывалый шок
Счета за электроэнергию в Великобритании могут резко вырасти из-за топливного кризиса в Европе, пишет газета The Times. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:21
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в мире
азия
европа
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Счета за электроэнергию в Великобритании могут резко вырасти из-за топливного кризиса в Европе, пишет газета The Times.Государственный регулятор цен на газ Ofgem разрешил поставщикам увеличить в октябре платежку для среднего домохозяйства на 12% — до 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей).По словам аналитика компании Investec Мартина Янга, с учетом повышенной стоимости сырья предельный тариф на электричество может подскочить в апреле на 56 процентов — до 2000 фунтов стерлингов (195 тысяч рублей)."Это станет шоком для многих, будет иметь последствия в виде увеличения собственных расходов, инфляции и топливной нищеты", — спрогнозировал специалист.В статье отмечается, что большинство британских электростанций сжигают газ для выработки электроэнергии. Топливный кризис в Европе привел к резкому удорожанию этого процесса.Взлет цен на газ на континенте начался с апреля — мая. В начале октября они превысили отметку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190 долларов за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты считают, что топливный рынок лихорадит из-за низкого уровня наполненности газовых хранилищ Европы, а также повышенного спроса на СПГ в Азии. На оптовые цены энергоносителя повлияла также холодная погода и неэффективность ветряных электростанций в этом сезоне.
https://ria.ru/20211222/gaz-1764942254.html
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в мире, азия, европа, великобритания
20:21 22.12.2021 (обновлено: 20:50 22.12.2021)
 
Британцев предупредили о "шоке" из-за взлетевших цен на газ

Эксперт The Times Янг предупредил Британию о "шоке" из-за взлетевших цен на газ

© Fotolia / Aaron Amat Зажженная конфорка
Зажженная конфорка - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Fotolia / Aaron Amat
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Счета за электроэнергию в Великобритании могут резко вырасти из-за топливного кризиса в Европе, пишет газета The Times.
Государственный регулятор цен на газ Ofgem разрешил поставщикам увеличить в октябре платежку для среднего домохозяйства на 12% — до 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей).
По словам аналитика компании Investec Мартина Янга, с учетом повышенной стоимости сырья предельный тариф на электричество может подскочить в апреле на 56 процентов — до 2000 фунтов стерлингов (195 тысяч рублей).
"Это станет шоком для многих, будет иметь последствия в виде увеличения собственных расходов, инфляции и топливной нищеты", — спрогнозировал специалист.
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В статье отмечается, что большинство британских электростанций сжигают газ для выработки электроэнергии. Топливный кризис в Европе привел к резкому удорожанию этого процесса.
Взлет цен на газ на континенте начался с апреля — мая. В начале октября они превысили отметку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190 долларов за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.
Эксперты считают, что топливный рынок лихорадит из-за низкого уровня наполненности газовых хранилищ Европы, а также повышенного спроса на СПГ в Азии. На оптовые цены энергоносителя повлияла также холодная погода и неэффективность ветряных электростанций в этом сезоне.
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