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В Хабаровске проводят проверку из-за видео, где учитель толкает подростка
В Хабаровске проводят проверку из-за видео, где учитель толкает подростка - РИА Новости, 22.12.2021
В Хабаровске проводят проверку из-за видео, где учитель толкает подростка
Преподаватель хабаровской школы грубо выгнал старшеклассника из класса, следователи проверят законность действий учителя, сообщает в среду региональное СУСК РФ. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:25
2021-12-22T10:25
2021-12-22T10:25
происшествия
образование - общество
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Преподаватель хабаровской школы грубо выгнал старшеклассника из класса, следователи проверят законность действий учителя, сообщает в среду региональное СУСК РФ.В соцсетях получило резонанс видео, на котором учитель физики из хабаровской школы №68 ругается матом на старшеклассника, толкает его к стене, а затем хватает за руку и выгоняет из класса. Что предшествовало инциденту, не ясно - этого момента нет на съемке."В сети интернет 21 декабря опубликован видеоролик и информация о применении учителем одной из школ города Хабаровска не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении подростка, 2007 года рождения. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении управления.В учебном заведении РИА Новости не стали комментировать ситуацию.
https://ria.ru/20211217/sk-1764191652.html
хабаровск
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происшествия, образование - общество, хабаровск
В Хабаровске проводят проверку из-за видео, где учитель толкает подростка
В Хабаровске проводят проверку из-за видео, где учитель выгоняет подростка из класса