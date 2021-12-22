https://ria.ru/20211222/shampanskoe-1764861218.html

Россиянам грозит подорожание любимого праздничного напитка

В России предложили поднять цены на игристые вина - РИА Новости, 22.12.2021

Россиянам грозит подорожание любимого праздничного напитка

Ассоциация производителей игристых вин обратилась к Министерству финансов с просьбой пересмотреть цены на продукцию и поднять их с января почти на 18 процентов, РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:29

2021-12-22T11:29

2021-12-22T13:56

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ассоциация производителей игристых вин обратилась к Министерству финансов с просьбой пересмотреть цены на продукцию и поднять их с января почти на 18 процентов, сообщили "Известия".По мнению авторов инициативы, бутылка игристого вина объемом 0,75 литра должна стоить не 169 рублей, а как минимум 199 рублей в рознице и 140 рублей при покупке у заводов."С 1 января повышается акциз на игристое, более того, уже увеличилась себестоимость продукции. Добросовестные производители не могут уложиться в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина", — объясняется в материале.Согласно расчетам ассоциации, минимальная заводская цена за бутылку игристого должна составить 139 рублей. В этот показатель входят себестоимость продукции (75,7 рубля), прибыль предприятий (7,6 рубля за бутылку), повышенный акциз (32,2 рубля) и НДС (23,2 рубля). Но к сумме прибавляется наценка оптовых реализаторов (почти 28 рублей) и розницы (33 рубля)."В ассоциации подчеркнули, что на накрутку каждого звена в расчетах отвели по 20 процентов, хотя в реальности большинство оптовиков добавляет минимум 25 процентов, а розница — минимум 35 процентов", — подчеркнули "Известия".Ранее Минфин выступил с предложением повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь не менее чем на семь процентов.

https://ria.ru/20211119/shampanskoe-1759728786.html

https://ria.ru/20211207/alkogol-1762638471.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии)