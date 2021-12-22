Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/shampanskoe-1764861218.html
Россиянам грозит подорожание любимого праздничного напитка
В России предложили поднять цены на игристые вина - РИА Новости, 22.12.2021
Россиянам грозит подорожание любимого праздничного напитка
Ассоциация производителей игристых вин обратилась к Министерству финансов с просьбой пересмотреть цены на продукцию и поднять их с января почти на 18 процентов, РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:29
2021-12-22T13:56
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589073777_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6acdca294b7c3b727d1e79e8cacfd99e.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ассоциация производителей игристых вин обратилась к Министерству финансов с просьбой пересмотреть цены на продукцию и поднять их с января почти на 18 процентов, сообщили "Известия".По мнению авторов инициативы, бутылка игристого вина объемом 0,75 литра должна стоить не 169 рублей, а как минимум 199 рублей в рознице и 140 рублей при покупке у заводов."С 1 января повышается акциз на игристое, более того, уже увеличилась себестоимость продукции. Добросовестные производители не могут уложиться в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина", — объясняется в материале.Согласно расчетам ассоциации, минимальная заводская цена за бутылку игристого должна составить 139 рублей. В этот показатель входят себестоимость продукции (75,7 рубля), прибыль предприятий (7,6 рубля за бутылку), повышенный акциз (32,2 рубля) и НДС (23,2 рубля). Но к сумме прибавляется наценка оптовых реализаторов (почти 28 рублей) и розницы (33 рубля)."В ассоциации подчеркнули, что на накрутку каждого звена в расчетах отвели по 20 процентов, хотя в реальности большинство оптовиков добавляет минимум 25 процентов, а розница — минимум 35 процентов", — подчеркнули "Известия".Ранее Минфин выступил с предложением повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь не менее чем на семь процентов.
https://ria.ru/20211119/shampanskoe-1759728786.html
https://ria.ru/20211207/alkogol-1762638471.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589073777_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_5bd61ddfe5d2323a2dac439157f1a3be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
11:29 22.12.2021 (обновлено: 13:56 22.12.2021)
 
В России предложили поднять цены на игристые вина

"Известия": производители игристых вин попросили Минфин проиндексировать цены почти на 18%

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ассоциация производителей игристых вин обратилась к Министерству финансов с просьбой пересмотреть цены на продукцию и поднять их с января почти на 18 процентов, сообщили "Известия".
По мнению авторов инициативы, бутылка игристого вина объемом 0,75 литра должна стоить не 169 рублей, а как минимум 199 рублей в рознице и 140 рублей при покупке у заводов.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 02:15
В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
"С 1 января повышается акциз на игристое, более того, уже увеличилась себестоимость продукции. Добросовестные производители не могут уложиться в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина", — объясняется в материале.
Согласно расчетам ассоциации, минимальная заводская цена за бутылку игристого должна составить 139 рублей. В этот показатель входят себестоимость продукции (75,7 рубля), прибыль предприятий (7,6 рубля за бутылку), повышенный акциз (32,2 рубля) и НДС (23,2 рубля). Но к сумме прибавляется наценка оптовых реализаторов (почти 28 рублей) и розницы (33 рубля).
"В ассоциации подчеркнули, что на накрутку каждого звена в расчетах отвели по 20 процентов, хотя в реальности большинство оптовиков добавляет минимум 25 процентов, а розница — минимум 35 процентов", — подчеркнули "Известия".
Ранее Минфин выступил с предложением повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь не менее чем на семь процентов.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 19:20
В Совфеде не поддержали идею запретить алкоголь на Новый год
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков