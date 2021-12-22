Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/ryba-1764939206.html
Британия и Евросоюз согласовали ограничения на вылов рыбы на 2022 год
Британия и Евросоюз согласовали ограничения на вылов рыбы на 2022 год - РИА Новости, 22.12.2021
Британия и Евросоюз согласовали ограничения на вылов рыбы на 2022 год
Великобритания и ЕС достигли соглашения об ограничениях на вылов рыбы на 2022 год, говорится в сообщении британского министерства окружающей среды. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:18
2021-12-22T16:18
в мире
великобритания
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153094/57/1530945707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a90db2653c7dce70f814f81ed58cdfa.jpg
ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости. Великобритания и ЕС достигли соглашения об ограничениях на вылов рыбы на 2022 год, говорится в сообщении британского министерства окружающей среды."Великобритания завершила ежегодные переговоры по рыболовству с ЕС, обеспечив определенность для рыбной отрасли в отношении лимитов вылова на 2022 год", - отмечается в сообщении.Ограничения на вылов между Великобританией и ЕС, известные как "общие допустимые уловы", были согласованы примерно для 70 видов рыбных запасов. "Они обеспечат около 140 тысяч тонн рыболовных возможностей для британского флота, стоимость которых оценивается примерно в 313 миллионов фунтов стерлингов", - указали в ведомстве.Соглашение также обязывает Великобританию и ЕС быстро разработать многолетние стратегии для видов, не подпадающих под квоты, для обеспечения устойчивого управления этими запасами. Великобритания и ЕС в порядке исключения договорились не применять ограничения по тоннажу для неквотируемых запасов в 2022 году, что означает, что неквотируемые запасы будут обрабатываться так же, как и в предыдущие годы.По словам министра окружающей среды Джорджа Юстиса, соглашение с ЕС также предусматривает обязательство через специализированный комитет по рыболовству, созданный в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве, проводить дискуссии по конкретным вопросам, касающимся управления рыболовством. Он отметил, что в центре внимания работы комитета в первой половине 2022 года будет в том числе постоянный механизм для ежегодного обмена квотами, разработка многолетних стратегий для неквотируемых видов и пересмотр существующих мер, обеспечивающих гибкость квот.
https://ria.ru/20211023/sanktsii-1755888232.html
https://ria.ru/20211118/lavrov-1759688911.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153094/57/1530945707_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3599980f69472e16bf71e63d796429b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, евросоюз
16:18 22.12.2021
 
Британия и Евросоюз согласовали ограничения на вылов рыбы на 2022 год

Великобритания и Евросоюз согласовали ограничения на вылов рыбы на 2022 год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости. Великобритания и ЕС достигли соглашения об ограничениях на вылов рыбы на 2022 год, говорится в сообщении британского министерства окружающей среды.
"Великобритания завершила ежегодные переговоры по рыболовству с ЕС, обеспечив определенность для рыбной отрасли в отношении лимитов вылова на 2022 год", - отмечается в сообщении.
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 08:00
Британия отложила войну с Россией: первая на очереди — Франция
Ограничения на вылов между Великобританией и ЕС, известные как "общие допустимые уловы", были согласованы примерно для 70 видов рыбных запасов. "Они обеспечат около 140 тысяч тонн рыболовных возможностей для британского флота, стоимость которых оценивается примерно в 313 миллионов фунтов стерлингов", - указали в ведомстве.
Соглашение также обязывает Великобританию и ЕС быстро разработать многолетние стратегии для видов, не подпадающих под квоты, для обеспечения устойчивого управления этими запасами. Великобритания и ЕС в порядке исключения договорились не применять ограничения по тоннажу для неквотируемых запасов в 2022 году, что означает, что неквотируемые запасы будут обрабатываться так же, как и в предыдущие годы.
По словам министра окружающей среды Джорджа Юстиса, соглашение с ЕС также предусматривает обязательство через специализированный комитет по рыболовству, созданный в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве, проводить дискуссии по конкретным вопросам, касающимся управления рыболовством. Он отметил, что в центре внимания работы комитета в первой половине 2022 года будет в том числе постоянный механизм для ежегодного обмена квотами, разработка многолетних стратегий для неквотируемых видов и пересмотр существующих мер, обеспечивающих гибкость квот.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 18:02
Лавров заявил о желании Великобритании "похорохориться" после Brexit
 
В миреВеликобританияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков