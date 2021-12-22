https://ria.ru/20211222/ryba-1764939206.html

Британия и Евросоюз согласовали ограничения на вылов рыбы на 2022 год

Британия и Евросоюз согласовали ограничения на вылов рыбы на 2022 год - РИА Новости, 22.12.2021

Британия и Евросоюз согласовали ограничения на вылов рыбы на 2022 год

Великобритания и ЕС достигли соглашения об ограничениях на вылов рыбы на 2022 год, говорится в сообщении британского министерства окружающей среды. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:18

2021-12-22T16:18

2021-12-22T16:18

в мире

великобритания

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153094/57/1530945707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a90db2653c7dce70f814f81ed58cdfa.jpg

ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости. Великобритания и ЕС достигли соглашения об ограничениях на вылов рыбы на 2022 год, говорится в сообщении британского министерства окружающей среды."Великобритания завершила ежегодные переговоры по рыболовству с ЕС, обеспечив определенность для рыбной отрасли в отношении лимитов вылова на 2022 год", - отмечается в сообщении.Ограничения на вылов между Великобританией и ЕС, известные как "общие допустимые уловы", были согласованы примерно для 70 видов рыбных запасов. "Они обеспечат около 140 тысяч тонн рыболовных возможностей для британского флота, стоимость которых оценивается примерно в 313 миллионов фунтов стерлингов", - указали в ведомстве.Соглашение также обязывает Великобританию и ЕС быстро разработать многолетние стратегии для видов, не подпадающих под квоты, для обеспечения устойчивого управления этими запасами. Великобритания и ЕС в порядке исключения договорились не применять ограничения по тоннажу для неквотируемых запасов в 2022 году, что означает, что неквотируемые запасы будут обрабатываться так же, как и в предыдущие годы.По словам министра окружающей среды Джорджа Юстиса, соглашение с ЕС также предусматривает обязательство через специализированный комитет по рыболовству, созданный в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве, проводить дискуссии по конкретным вопросам, касающимся управления рыболовством. Он отметил, что в центре внимания работы комитета в первой половине 2022 года будет в том числе постоянный механизм для ежегодного обмена квотами, разработка многолетних стратегий для неквотируемых видов и пересмотр существующих мер, обеспечивающих гибкость квот.

https://ria.ru/20211023/sanktsii-1755888232.html

https://ria.ru/20211118/lavrov-1759688911.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, евросоюз