https://ria.ru/20211222/rt-1764981876.html

В Кремле прокомментировали снятие с вещания в Германии RT DE

В Кремле прокомментировали снятие с вещания в Германии RT DE - РИА Новости, 22.12.2021

В Кремле прокомментировали снятие с вещания в Германии RT DE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с блокировкой вещания телеканала RT DE, заявил, что это противоречит европейскому духу и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:31

2021-12-22T19:31

2021-12-22T19:52

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с блокировкой вещания телеканала RT DE, заявил, что это противоречит европейскому духу и нормам, но в последнее время на Западе на это не обращают внимания и действуют как хотят."Россия должна реагировать, безусловно, потому что, конечно, блокировка целого СМИ в Европе… противоречит самому европейскому духу, противоречит всем нормам и принципам ОБСЕ. Всему, чему можно, это противоречит. Но, к сожалению, ни в Европе, ни в США последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, и все делают всё, что хотят. Такая ковбойская у нас теперь реальность", - сказал Песков в эфире канала НТВ."В этой ковбойской реальности нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво. Таким образом, чтобы не стрелять себе в ногу, но в то же время, чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий", - сказал Песков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на то, что Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить телеканал RT DE из вещания. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.

https://ria.ru/20211222/zapret-1764938042.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/nechaev-1764970035.html

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в мире, европа, телеканал rt, сша, германия, дмитрий песков, нтв (телеканал), обсе, россия