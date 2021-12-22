https://ria.ru/20211222/rt-1764981876.html
В Кремле прокомментировали снятие с вещания в Германии RT DE
В Кремле прокомментировали снятие с вещания в Германии RT DE - РИА Новости, 22.12.2021
В Кремле прокомментировали снятие с вещания в Германии RT DE
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с блокировкой вещания телеканала RT DE, заявил, что это противоречит европейскому духу и... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:31
2021-12-22T19:31
2021-12-22T19:52
в мире
европа
телеканал rt
сша
германия
дмитрий песков
нтв (телеканал)
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с блокировкой вещания телеканала RT DE, заявил, что это противоречит европейскому духу и нормам, но в последнее время на Западе на это не обращают внимания и действуют как хотят."Россия должна реагировать, безусловно, потому что, конечно, блокировка целого СМИ в Европе… противоречит самому европейскому духу, противоречит всем нормам и принципам ОБСЕ. Всему, чему можно, это противоречит. Но, к сожалению, ни в Европе, ни в США последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, и все делают всё, что хотят. Такая ковбойская у нас теперь реальность", - сказал Песков в эфире канала НТВ."В этой ковбойской реальности нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво. Таким образом, чтобы не стрелять себе в ногу, но в то же время, чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий", - сказал Песков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на то, что Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить телеканал RT DE из вещания. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.
https://ria.ru/20211222/zapret-1764938042.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/nechaev-1764970035.html
европа
сша
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, телеканал rt, сша, германия, дмитрий песков, нтв (телеканал), обсе, россия
19:31 22.12.2021 (обновлено: 19:52 22.12.2021)
В Кремле прокомментировали снятие с вещания в Германии RT DE
Песков о ситуации с RT DE: блокировка СМИ в Европе противоречит нормам и европейскому духу