https://ria.ru/20211222/rt-1764939631.html

Правительство Германии отказалось комментировать снятие с вещания RT DE

Правительство Германии отказалось комментировать снятие с вещания RT DE - РИА Новости, 22.12.2021

Правительство Германии отказалось комментировать снятие с вещания RT DE

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт не стал комментировать решение регулятора по прекращению вещания телеканала RT DE, сославшись на то,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:19

2021-12-22T16:19

2021-12-22T16:50

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт не стал комментировать решение регулятора по прекращению вещания телеканала RT DE, сославшись на то, что речь идет о "региональном законодательстве" и действиях "регионального медиарегулятора"."Могу сказать по этому поводу, что случай RT Deutsch касается регионального законодательства о СМИ, (в процесс) вовлечен региональный медиарегулятор, поэтому это не вопрос для представителя правительства", - заявил он на брифинге.Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе также отметила, что речь идет о региональном регулировании. "Что касается возможной реакции России, то я не хотела бы спекулировать по этой теме", - указала она.Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии, и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нём позаботятся".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным, это прямое препятствование работе журналистов. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.

https://ria.ru/20211222/zapret-1764938042.html

https://ria.ru/20211222/rt-1764922009.html

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германия, бранденбург, в мире, телеканал rt, россия