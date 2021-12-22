https://ria.ru/20211222/rossiya-1764997814.html
Россию пытаются представить стороной конфликта в Донбассе, заявил Песков
Россию пытаются представить стороной конфликта в Донбассе, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2021
Россию пытаются представить стороной конфликта в Донбассе, заявил Песков
Президент Украины Владимир Зеленский и некоторые другие страны постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта на юго-востоке Украины, тогда как он... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:59
2021-12-22T20:59
2021-12-22T21:35
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россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и некоторые другие страны постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта на юго-востоке Украины, тогда как он исключительно внутриукраинский, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "России 24"."И Зеленский, и некоторые другие страны, они постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта. Все-таки юго-восток Украины - это юго-восток Украины. И там была гражданская война на Украине. И все эти проблемы они исключительно внутриукраинские. Поэтому мы категорически против того, чтобы нас позиционировали как сторону конфликта", - сказал Песков."Мы считаем, что Киев должен обсуждать эту проблему с представителями самопровозглашенных республик, а не с нами", - добавил Песков.
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия
20:59 22.12.2021 (обновлено: 21:35 22.12.2021)
Россию пытаются представить стороной конфликта в Донбассе, заявил Песков
Песков заявил, что многие страны пытаются представить Россию стороной конфликта в Донбассе