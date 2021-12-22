https://ria.ru/20211222/rodnyanskiy-1764931025.html
Роднянский попал в топ самых влиятельных людей медиаиндустрии мира
Роднянский попал в топ самых влиятельных людей медиаиндустрии мира - РИА Новости, 22.12.2021
Роднянский попал в топ самых влиятельных людей медиаиндустрии мира
Продюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский в пятый раз вошел в список 500 наиболее влиятельных людей в медиаиндустрии по версии сайта Variety. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:55
2021-12-22T16:55
2021-12-22T16:55
культура
александр роднянский
apple
the walt disney company
ари фольман
владимир битоков
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_0:242:3209:2048_1920x0_80_0_0_0f2c3c77b5d8c48798bf321bf270667f.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Продюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский в пятый раз вошел в список 500 наиболее влиятельных людей в медиаиндустрии по версии сайта Variety.Он стал единственным россиянином, попавшим в рейтинг. Издание отметило некоторые из проектов Роднянского, в частности, фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", победивший в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, анимационную картину "Найти Анну Франк" Ари Фольмана, а также фильм "Мама, я дома" Владимира Битокова. Кроме того, Variety упомянуло эксклюзивную сделку c правом первого выбора, заключенную между продакшн-студией Роднянского AR Content с Apple TV+, в результате которой он стал первым продюсером за пределами США и Великобритании, кому удалось заключить подобный контракт.Кроме Роднянского, в рейтинг вошли главный исполнительный директор компании The Walt Disney Company Боб Чапек, сценарист и глава производственной студии ShondaLand Шонда Раймс, президент ViacomCBS, National Amusements Шари Рэдстоун и другие.
https://ria.ru/20211214/rodnyanskiy-1763498127.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_1e889d19c5a1d2a2db2a48d9a91b0b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр роднянский, apple, the walt disney company, ари фольман, владимир битоков, новости культуры, кино и сериалы
Роднянский попал в топ самых влиятельных людей медиаиндустрии мира
Роднянский попал в топ самых влиятельных людей медиаиндустрии мира, по версии Variety
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Продюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский в пятый раз вошел
в список 500 наиболее влиятельных людей в медиаиндустрии по версии сайта Variety.
Он стал единственным россиянином, попавшим в рейтинг.
Издание отметило некоторые из проектов Роднянского, в частности, фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", победивший в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, анимационную картину "Найти Анну Франк" Ари Фольмана, а также фильм "Мама, я дома" Владимира Битокова.
Кроме того, Variety упомянуло эксклюзивную сделку c правом первого выбора, заключенную между продакшн-студией Роднянского AR Content с Apple TV+, в результате которой он стал первым продюсером за пределами США и Великобритании, кому удалось заключить подобный контракт.
Кроме Роднянского, в рейтинг вошли главный исполнительный директор компании The Walt Disney Company Боб Чапек, сценарист и глава производственной студии ShondaLand Шонда Раймс, президент ViacomCBS, National Amusements Шари Рэдстоун и другие.