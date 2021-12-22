https://ria.ru/20211222/riski-1764828067.html

Почему держать накопления в валюте опасно

Финансист предупредил о новых валютных рисках - РИА Новости, 22.12.2021

Почему держать накопления в валюте опасно

Если вы держите деньги в валюте, значит, точно знаете, что она укрепится в ближайшем будущем. В обратном случае это слишком рискованно и невыгодно, рассказал... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T03:18

2021-12-22T03:18

2021-12-22T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА,22 дек – РИА Новости. Если вы держите деньги в валюте, значит, точно знаете, что она укрепится в ближайшем будущем. В обратном случае это слишком рискованно и невыгодно, рассказал "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.Но по его словам, никто не знает и не укажет конкретный отрезок времени, когда можно такую операцию совершить. Причина – в противоречивом внешнем фоне с высокими геополитическими рисками и одновременно растущими ценами на сырье.Солодков советует при этом не хранить деньги дома и вложить их в облигации и рублевые ОФЗ, хотя и эти инструменты в зоне риска из-за высокой волатильности рубля.

https://ria.ru/20211221/valyuta-1764634307.html

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2021

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экономика, высшая школа экономики (вшэ)