https://ria.ru/20211222/riski-1764828067.html
Почему держать накопления в валюте опасно
Финансист предупредил о новых валютных рисках - РИА Новости, 22.12.2021
Почему держать накопления в валюте опасно
Если вы держите деньги в валюте, значит, точно знаете, что она укрепится в ближайшем будущем. В обратном случае это слишком рискованно и невыгодно, рассказал... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T03:18
2021-12-22T03:18
2021-12-22T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА,22 дек – РИА Новости. Если вы держите деньги в валюте, значит, точно знаете, что она укрепится в ближайшем будущем. В обратном случае это слишком рискованно и невыгодно, рассказал "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.Но по его словам, никто не знает и не укажет конкретный отрезок времени, когда можно такую операцию совершить. Причина – в противоречивом внешнем фоне с высокими геополитическими рисками и одновременно растущими ценами на сырье.Солодков советует при этом не хранить деньги дома и вложить их в облигации и рублевые ОФЗ, хотя и эти инструменты в зоне риска из-за высокой волатильности рубля.
https://ria.ru/20211221/valyuta-1764634307.html
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экономика, высшая школа экономики (вшэ)
Финансист предупредил о новых валютных рисках
Финансист Солодков предупредил россиян о рискованности хранения сбережений в валюте