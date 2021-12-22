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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211222/riski-1764828067.html
Почему держать накопления в валюте опасно
Финансист предупредил о новых валютных рисках - РИА Новости, 22.12.2021
Почему держать накопления в валюте опасно
Если вы держите деньги в валюте, значит, точно знаете, что она укрепится в ближайшем будущем. В обратном случае это слишком рискованно и невыгодно, рассказал... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T03:18
2021-12-22T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА,22 дек – РИА Новости. Если вы держите деньги в валюте, значит, точно знаете, что она укрепится в ближайшем будущем. В обратном случае это слишком рискованно и невыгодно, рассказал "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.Но по его словам, никто не знает и не укажет конкретный отрезок времени, когда можно такую операцию совершить. Причина – в противоречивом внешнем фоне с высокими геополитическими рисками и одновременно растущими ценами на сырье.Солодков советует при этом не хранить деньги дома и вложить их в облигации и рублевые ОФЗ, хотя и эти инструменты в зоне риска из-за высокой волатильности рубля.
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экономика, высшая школа экономики (вшэ)
03:18 22.12.2021
 
Финансист предупредил о новых валютных рисках

Финансист Солодков предупредил россиян о рискованности хранения сбережений в валюте

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА,22 дек – РИА Новости. Если вы держите деньги в валюте, значит, точно знаете, что она укрепится в ближайшем будущем. В обратном случае это слишком рискованно и невыгодно, рассказал "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
"Сегодня реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение. Есть, правда, шанс, что в скором будущем из-за конкуренции на рынке ставки по рублевым депозитам возрастут. И в пользу такого варианта развития событий говорит то, что Центробанк поднял ключевую ставку. С другой стороны, специалисты знают, что в долгосрочной перспективе рубль всегда демонстрирует тренд на понижение, что не исключает возможности на коротком отрезке времени заработать на изменении его курса", — аргументирует эксперт.
Но по его словам, никто не знает и не укажет конкретный отрезок времени, когда можно такую операцию совершить. Причина – в противоречивом внешнем фоне с высокими геополитическими рисками и одновременно растущими ценами на сырье.
Солодков советует при этом не хранить деньги дома и вложить их в облигации и рублевые ОФЗ, хотя и эти инструменты в зоне риска из-за высокой волатильности рубля.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 02:10
Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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