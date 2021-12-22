https://ria.ru/20211222/reyting-1764880654.html

Рейтинг Шереметьево: Air China — самая пунктуальная грузовая авиакомпания

Рейтинг Шереметьево: Air China — самая пунктуальная грузовая авиакомпания - РИА Новости, 22.12.2021

Рейтинг Шереметьево: Air China — самая пунктуальная грузовая авиакомпания

На днях Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги ежегодного рейтинга пунктуальности авиакомпаний в рамках церемонии Perfect Timing Awards 2021, а также... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:44

2021-12-22T12:44

2021-12-22T12:44

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МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги ежегодного рейтинга пунктуальности авиакомпаний в рамках церемонии Perfect Timing Awards 2021, а также наградил лауреатов премии SVO Awards, сообщает портал Aviaport.ru.Победители были определены на основании показателей пунктуальности выполнения полетов, объема перевозок и лояльности пассажиров.Рейтинг авиакомпаний был составлен исходя из анализа нескольких параметров: пунктуальности посадки, отправления с места стоянки и взлета воздушного судна.Звание самого пунктуального российского авиаперевозчика по итогам 2021 года присуждено авиакомпании "Победа". Среди европейских авиаперевозчиков с количеством пассажирских рейсов более 500 в год лидером по пунктуальности признана авиакомпания Belavia, первенство в категории менее 500 рейсов в год принадлежит Bulgaria Air.Звание "самой пунктуальной грузовой авиакомпании, совершающей более 500 рейсов в год" присуждено авиакомпании Air China".Маршрутная сеть Шереметьево в 2021 году расширилась за счет открытия и возобновления авиасообщения по более чем 30 направлениям по всему миру, а пассажиропоток аэропорта за 11 месяцев 2021 года вырос на 53% и достиг 28,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210929/aviasalon-1752202753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, шереметьево (аэропорт), air china