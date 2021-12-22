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Рейтинг Шереметьево: Air China — самая пунктуальная грузовая авиакомпания
Рейтинг Шереметьево: Air China — самая пунктуальная грузовая авиакомпания - РИА Новости, 22.12.2021
Рейтинг Шереметьево: Air China — самая пунктуальная грузовая авиакомпания
На днях Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги ежегодного рейтинга пунктуальности авиакомпаний в рамках церемонии Perfect Timing Awards 2021, а также... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:44
2021-12-22T12:44
2021-12-22T12:44
россия-китай: главное
экономика
шереметьево (аэропорт)
air china
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МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги ежегодного рейтинга пунктуальности авиакомпаний в рамках церемонии Perfect Timing Awards 2021, а также наградил лауреатов премии SVO Awards, сообщает портал Aviaport.ru.Победители были определены на основании показателей пунктуальности выполнения полетов, объема перевозок и лояльности пассажиров.Рейтинг авиакомпаний был составлен исходя из анализа нескольких параметров: пунктуальности посадки, отправления с места стоянки и взлета воздушного судна.Звание самого пунктуального российского авиаперевозчика по итогам 2021 года присуждено авиакомпании "Победа". Среди европейских авиаперевозчиков с количеством пассажирских рейсов более 500 в год лидером по пунктуальности признана авиакомпания Belavia, первенство в категории менее 500 рейсов в год принадлежит Bulgaria Air.Звание "самой пунктуальной грузовой авиакомпании, совершающей более 500 рейсов в год" присуждено авиакомпании Air China".Маршрутная сеть Шереметьево в 2021 году расширилась за счет открытия и возобновления авиасообщения по более чем 30 направлениям по всему миру, а пассажиропоток аэропорта за 11 месяцев 2021 года вырос на 53% и достиг 28,3 миллиона человек.
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экономика, шереметьево (аэропорт), air china
МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное".
На днях Международный аэропорт Шереметьево
подвел итоги ежегодного рейтинга пунктуальности авиакомпаний в рамках церемонии Perfect Timing Awards 2021, а также наградил лауреатов премии SVO Awards, сообщает портал Aviaport.ru.
Победители были определены на основании показателей пунктуальности выполнения полетов, объема перевозок и лояльности пассажиров.
Рейтинг авиакомпаний был составлен исходя из анализа нескольких параметров: пунктуальности посадки, отправления с места стоянки и взлета воздушного судна.
Звание самого пунктуального российского авиаперевозчика по итогам 2021 года присуждено авиакомпании "Победа". Среди европейских авиаперевозчиков с количеством пассажирских рейсов более 500 в год лидером по пунктуальности признана авиакомпания Belavia, первенство в категории менее 500 рейсов в год принадлежит Bulgaria Air.
Звание "самой пунктуальной грузовой авиакомпании, совершающей более 500 рейсов в год" присуждено авиакомпании Air China
".
Маршрутная сеть Шереметьево в 2021 году расширилась за счет открытия и возобновления авиасообщения по более чем 30 направлениям по всему миру, а пассажиропоток аэропорта за 11 месяцев 2021 года вырос на 53% и достиг 28,3 миллиона человек.