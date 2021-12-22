07:57 22.12.2021 (обновлено: 13:00 22.12.2021)
Второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений завершен в Москве
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыВторой этап реконструкции Люберецких очистных сооружений завершен в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершены работы в рамках второго этапа реконструкции Люберецких очистных сооружений. Проведена модернизация системы биологической очистки первого блока, введены в эксплуатацию комплексы отстойников, цех сгущения осадка, резервуары для сточных вод, пре- и постаэрации, реконструировано здание главного машинного зала", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что при реконструкции очистных сооружений внедряются новейшие технологии, многие из которых используются в России впервые.
"Например, в рамках второго этапа смонтированы установки ацидофикации, с помощью которых повышают концентрацию органических соединений в стоке для последующего глубокого удаления фосфора. Эта технология позволит улучшить качество возвращаемой в природу воды", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при модернизации очистных сооружений особое внимание уделяется вопросам качества атмосферного воздуха.
"Все новые объекты, процессы в которых могут сопровождаться неприятными запахами, изначально проектировались с учетом размещения оборудования очистки вентиляционных выбросов. Реализация комплекса мероприятий в этом направлении позволит минимизировать появление запахов", - пояснил заммэра.
Завершить работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений планируется в 2023 году.