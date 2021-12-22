https://ria.ru/20211222/rekonstruktsiya-1764887352.html

Второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений завершен в Москве

Второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений завершен в Москве - РИА Новости, 22.12.2021

Второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений завершен в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T07:57

2021-12-22T07:57

2021-12-22T13:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что при реконструкции очистных сооружений внедряются новейшие технологии, многие из которых используются в России впервые.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при модернизации очистных сооружений особое внимание уделяется вопросам качества атмосферного воздуха."Все новые объекты, процессы в которых могут сопровождаться неприятными запахами, изначально проектировались с учетом размещения оборудования очистки вентиляционных выбросов. Реализация комплекса мероприятий в этом направлении позволит минимизировать появление запахов", - пояснил заммэра.Завершить работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений планируется в 2023 году.

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, россия