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Повестка развития страны должна быть надпартийной, заявил Володин
Повестка развития страны должна быть надпартийной, заявил Володин - РИА Новости, 22.12.2021
Повестка развития страны должна быть надпартийной, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что повестка развития страны должна быть надпартийной, при этом партийные споры нужны – они балансируют политическую... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:37
2021-12-22T14:37
2021-12-22T14:37
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что повестка развития страны должна быть надпартийной, при этом партийные споры нужны – они балансируют политическую систему."Коллеги! 86 законов – а это 60 процентов от принятых – поддержаны всеми фракциями. Это уровень достаточно высокий. Мы только начинаем работу, но даже эти первые шаги показывают, что мы можем объединять с вами возможности", - заявил Володин на пленарном заседании.Также он отметил, что есть повестка развития страны, и "это должно быть надпартийным". Потому что депутатов объединяет здоровье граждан, развитие страны, повышение благополучия людей, продолжил спикер."Мы должны всегда помнить о людях, мы должны помнить о нашей стране. Потому что тот опыт, который прошло государство, показывает: если только партия свои политические интересы, партийные, ставит выше интересов граждан и людей, все это приводит к трагедиям. Мы не должны больше этого допустить. И в этом наша ответственность перед избирателями, которые сюда нас направили", - добавил Володин, отметив, что партийные споры "должны быть, это балансирует нашу политическую систему".
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Повестка развития страны должна быть надпартийной, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: повестка развития страны должна быть надпартийной
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что повестка развития страны должна быть надпартийной, при этом партийные споры нужны – они балансируют политическую систему.
"Коллеги! 86 законов – а это 60 процентов от принятых – поддержаны всеми фракциями. Это уровень достаточно высокий. Мы только начинаем работу, но даже эти первые шаги показывают, что мы можем объединять с вами возможности", - заявил Володин на пленарном заседании.
Также он отметил, что есть повестка развития страны, и "это должно быть надпартийным". Потому что депутатов объединяет здоровье граждан, развитие страны, повышение благополучия людей, продолжил спикер.
"Мы должны всегда помнить о людях, мы должны помнить о нашей стране. Потому что тот опыт, который прошло государство, показывает: если только партия свои политические интересы, партийные, ставит выше интересов граждан и людей, все это приводит к трагедиям. Мы не должны больше этого допустить. И в этом наша ответственность перед избирателями, которые сюда нас направили", - добавил Володин, отметив, что партийные споры "должны быть, это балансирует нашу политическую систему".