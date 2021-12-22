https://ria.ru/20211222/rassledovanie-1764996623.html

Защита по делу MH17 заявила, что объяснит всю ошибочность расследования

Защита по делу MH17 заявила, что объяснит всю ошибочность расследования - РИА Новости, 22.12.2021

Защита по делу MH17 заявила, что объяснит всю ошибочность расследования

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова объяснит суду в марте 2022 года, насколько ошибочным было расследование, говорится в совместном... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:54

2021-12-22T20:54

2021-12-22T20:54

в мире

киев

сша

николай винниченко

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

анастасия иванова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764901926_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_5abbaec6d4e34edcd9759595d99330c1.jpg

ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова объяснит суду в марте 2022 года, насколько ошибочным было расследование, говорится в совместном заявлении адвокатов россиянина Баудевейна ван Эйка и Сабине тен Дуссхате.Обвинение на заседании суда в среду потребовало приговорить всех четырех подсудимых - россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко - к пожизненному заключению."В ходе нашего выступления, которое ожидается в марте 2022 года, мы объясним, насколько ошибочным было расследование. И как опасно, если исход уголовного расследования уже "предрешен" прокуратурой еще до того, как оно сдвинулось с мертвой точки, как вредит это достоверности его результатов и насколько неоправданной является уверенность в этих результатах", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте адвокатов.Ван Эйк и Тен Дуссхате также намерены поднять вопрос о том, что представленные прокуратурой доказательства недостоверны или являются неполными, и что другая важная информация не была раскрыта или была незаконно скрыта. "В ходе нашего выступления мы с уверенностью будем просить суд оправдать нашего клиента и мы верим в справедливый исход процесса", - добавила защита. Слово защите Пулатова - единственного подсудимого, чьи интересы представлены в суде адвокатами - будет предоставлено 7 марта 2022 года.Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Как заявляли в МО РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html

https://ria.ru/20211221/kompensatsii-1764795111.html

https://ria.ru/20211222/mh17-1764892152.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, анастасия иванова, россия