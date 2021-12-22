https://ria.ru/20211222/rassledovanie-1764856267.html
Дома у недавно назначенного мэра Краснодара прошли обыски, сообщил источник
Дома у недавно назначенного мэра Краснодара прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 22.12.2021
Дома у недавно назначенного мэра Краснодара прошли обыски, сообщил источник
У нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:06
2021-12-22T11:06
2021-12-22T12:52
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости. У нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.Утром в региональных пабликах появились посты о задержании Алексеенко, недавно назначенного на должность мэра Краснодара, а ранее — первого вице-губернатора Кубани.С чем это связано, неизвестно. Официальных заявления пока нет.Предыдущий мэр города Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.Алексеенко в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им в ходе процедуры назначения. Представляя депутатам свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.
https://ria.ru/20211117/krasnodar-1759426180.html
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РИА Новости
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происшествия, краснодар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:06 22.12.2021 (обновлено: 12:52 22.12.2021)
Дома у недавно назначенного мэра Краснодара прошли обыски, сообщил источник
Источник: дома и на работе у недавно назначенного мэра Краснодара Алексеенко прошли обыски
КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости. У нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
"Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание. Пока нет, но (сотрудники ФСБ
. — Прим. ред.) его приняли", — сказал собеседник агентства.
Утром в региональных пабликах появились посты о задержании Алексеенко, недавно назначенного на должность мэра Краснодара
, а ранее — первого вице-губернатора Кубани.
С чем это связано, неизвестно. Официальных заявления пока нет.
Предыдущий мэр города Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
Алексеенко в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им в ходе процедуры назначения. Представляя депутатам свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.