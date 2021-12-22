https://ria.ru/20211222/rashkin-1764943324.html

Обвиняемому в убийстве лося депутату Рашкину сделали неожиданный подарок

"Руки не потянутся к ружью": Жириновский подарил Рашкину книгу о животных - РИА Новости, 22.12.2021

Обвиняемому в убийстве лося депутату Рашкину сделали неожиданный подарок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Госдумы подарил обвиняемому в незаконной охоте депутату от КПРФ Валерию Рашкину книгу о животных... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:34

2021-12-22T16:34

2021-12-22T18:20

саратовская область

владимир жириновский

валерий рашкин

госдума рф

лдпр

игорь краснов

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Госдумы подарил обвиняемому в незаконной охоте депутату от КПРФ Валерию Рашкину книгу о животных. Видео с этим моментом опубликовали "Известия"."Может быть, он прочтет, полюбит их и никого убивать не будет. <…> Хорошая книга. Почитав ее, руки не потянутся к ружью", — сказал Жириновский.Дело РашкинаВ октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что случайно нашел ее во время прогулки. Позже парламентарий записал видеообращение, в котором признался, что убил животное. Как рассказал коммунист, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, как подчеркнул парламентарий, спиртное не употреблял.Следственный комитет возбудил уголовное дело. По статье 258 УК политику грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Помимо этого, парламентария привлекут к административной ответственности.Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, Рашкин был за рулем с признаками опьянения: от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, а от медосвидетельствования он отказался.Сам коммунист называл масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/rashkin-1756915099.html

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саратовская область, владимир жириновский, валерий рашкин, госдума рф, лдпр, игорь краснов