Обвиняемому в убийстве лося депутату Рашкину сделали неожиданный подарок

16:34 22.12.2021 (обновлено: 18:20 22.12.2021)
"Руки не потянутся к ружью": Жириновский подарил Рашкину книгу о животных
Лидер ЛДПР Жириновский подарил депутату от КПРФ Рашкину книгу о животных
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Госдумы подарил обвиняемому в незаконной охоте депутату от КПРФ Валерию Рашкину книгу о животных. Видео с этим моментом опубликовали "Известия".
"Может быть, он прочтет, полюбит их и никого убивать не будет. <…> Хорошая книга. Почитав ее, руки не потянутся к ружью", — сказал Жириновский.
Дело Рашкина
В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что случайно нашел ее во время прогулки. Позже парламентарий записал видеообращение, в котором признался, что убил животное. Как рассказал коммунист, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, как подчеркнул парламентарий, спиртное не употреблял.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По статье 258 УК политику грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Помимо этого, парламентария привлекут к административной ответственности.
Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, Рашкин был за рулем с признаками опьянения: от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, а от медосвидетельствования он отказался.
Сам коммунист называл масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".
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