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В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2021
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
Пентагон назвал "не соответствующим действительности" заявление министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T02:36
2021-12-22T02:36
2021-12-22T03:54
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Пентагон назвал "не соответствующим действительности" заявление министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с химическими веществами на востоке Украины.Шойгу, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России, заявил, что в Донецкой области на востоке Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами"."Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", - сказал журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Он добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. "Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания", - сказал пресс-секретарь американского военного ведомства.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин, россия
02:36 22.12.2021 (обновлено: 03:54 22.12.2021)
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
Представитель Пентагона Кирби опроверг слова Шойгу о подготовке США провокации в Донбассе