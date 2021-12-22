https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764830558.html

В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе

В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2021

В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе

Пентагон назвал "не соответствующим действительности" заявление министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T02:36

2021-12-22T02:36

2021-12-22T03:54

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Пентагон назвал "не соответствующим действительности" заявление министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с химическими веществами на востоке Украины.Шойгу, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России, заявил, что в Донецкой области на востоке Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами"."Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", - сказал журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Он добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. "Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания", - сказал пресс-секретарь американского военного ведомства.

https://ria.ru/20211221/chvk-1764723414.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин, россия