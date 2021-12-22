https://ria.ru/20211222/proekt-1764944128.html

В ГД внесли проект о льготном финансировании исполнителей гособоронзаказа

В ГД внесли проект о льготном финансировании исполнителей гособоронзаказа - РИА Новости, 22.12.2021

В ГД внесли проект о льготном финансировании исполнителей гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий уполномоченные банки предоставлять льготное финансирование поставщикам продукции по... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:37

2021-12-22T16:37

2021-12-22T16:37

экономика

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий уполномоченные банки предоставлять льготное финансирование поставщикам продукции по государственному оборонному заказу (ГОЗ), следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ "направлен на создание условий для снижения ставок по кредитам, привлекаемым для выполнения государственной программы вооружения, в целях сокращения расходов федерального бюджета на субсидирование уплаты процентов по таким кредитам", сказано в пояснительной записке.Законопроект обязывает уполномоченные банки предоставлять головным исполнителям и исполнителям, участвующим в поставках продукции по гособоронзаказу, льготное финансирование на условиях, установленных правительством РФ. Исходя из пояснительной записки, эти условия должны включать "в том числе размер привлекаемых кредитных ресурсов, условия их возврата, а также требования к финансовому положению заемщиков и их платежеспособности".Согласно документу, источником финансирования таких кредитов являются в том числе временно не используемые средства на счетах исполнителей гособоронзаказа в уполномоченных банках. При этом законопроект запрещает уполномоченным банкам начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на таких счетах, а также размещать остатки этих средств на депозитах.Для расчетов между заказчиком и головным исполнителем или исполнителем ГОЗ открывается отдельный счет в уполномоченном банке. При этом сейчас проценты за пользование денежными средствами, находящимися на этом счете, банк зачисляет на этот же счет, а остатки средств с этого счета можно размещать на депозитах в том же банке.В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а договора, заключенные до этого уполномоченными банками с головными исполнителями и исполнителями ГОЗ, должны быть приведены в соответствие с его нормами в течение 90 дней.

https://ria.ru/20210331/natsionalizatsiya-1603671475.html

https://ria.ru/20210526/gosoboronzakaz-1734331909.html

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экономика, владимир путин, госдума рф, россия