https://ria.ru/20211222/probki-1764961037.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 22.12.2021

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве после 17 часов в среду достигли показателя в 9 баллов из 10, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:42

2021-12-22T17:42

2021-12-22T17:42

общество

москва

telegram (приложение)

россия

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пробки в Москве после 17 часов в среду достигли показателя в 9 баллов из 10, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на 17.15… - 9 баллов. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. Средние скорости автомобилей сейчас на: МКАД - 30 км/ч, ТТК - 21 км/ч, Садовом кольце - 20 км/ч", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольшие затруднения наблюдаются на выезде из Москвы: на шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, Волгоградском и Рязанском проспектах.

https://ria.ru/20211222/morozy-1764942387.html

москва

россия

садовое кольцо (москва)

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общество, москва, telegram (приложение), россия, садовое кольцо (москва)