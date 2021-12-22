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Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа
Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа - РИА Новости, 22.12.2021
Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа
Калужскому приюту не хватает средств на покупку газа. Животные нуждаются в горячем питании и отоплении. Здесь содержат около 600 собак. Ежедневно четвероногим... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:49
2021-12-22T19:49
2021-12-22T19:49
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калуга
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Калужскому приюту не хватает средств на покупку газа. Животные нуждаются в горячем питании и отоплении. Здесь содержат около 600 собак. Ежедневно четвероногим подопечным нужно почти 40 литров каши для пропитания. Волонтеры заботятся о животных своими силами и надеются на помощь неравнодушных людей.
калуга
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа
Калужскому приюту не хватает средств на покупку газа. Животные могут остаться без горячего питания и отопления. Здесь содержат около 600 собак. Ежедневно четвероногим подопечным нужно почти 40 литров каши для пропитания. Волонтеры заботятся о животных своими силами и надеются на помощь неравнодушных людей.
2021-12-22T19:49
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PT1M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, калуга, видео
Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа
Калужскому приюту не хватает средств на покупку газа. Животные нуждаются в горячем питании и отоплении. Здесь содержат около 600 собак. Ежедневно четвероногим подопечным нужно почти 40 литров каши для пропитания. Волонтеры заботятся о животных своими силами и надеются на помощь неравнодушных людей.
2021-12-22T19:49
true
PT1M12S
Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа
Калужскому приюту не хватает средств на покупку газа. Животные нуждаются в горячем питании и отоплении. Здесь содержат около 600 собак. Ежедневно четвероногим подопечным нужно почти 40 литров каши для пропитания. Волонтеры заботятся о животных своими силами и надеются на помощь неравнодушных людей.