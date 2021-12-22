https://ria.ru/20211222/priyut-1764983133.html

Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа

Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа - РИА Новости, 22.12.2021

Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа

Калужскому приюту не хватает средств на покупку газа. Животные нуждаются в горячем питании и отоплении. Здесь содержат около 600 собак. Ежедневно четвероногим... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:49

2021-12-22T19:49

2021-12-22T19:49

видео

калуга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764981769_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f4f58dfe92046c97ab597d7704b607ee.jpg

Калужскому приюту не хватает средств на покупку газа. Животные нуждаются в горячем питании и отоплении. Здесь содержат около 600 собак. Ежедневно четвероногим подопечным нужно почти 40 литров каши для пропитания. Волонтеры заботятся о животных своими силами и надеются на помощь неравнодушных людей.

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пережить бы зиму: калужский приют для собак остался без газа Калужскому приюту не хватает средств на покупку газа. Животные могут остаться без горячего питания и отопления. Здесь содержат около 600 собак. Ежедневно четвероногим подопечным нужно почти 40 литров каши для пропитания. Волонтеры заботятся о животных своими силами и надеются на помощь неравнодушных людей. 2021-12-22T19:49 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, калуга, видео