https://ria.ru/20211222/prikhozhane-1764914573.html

Число прихожан РПЦ в Москве снизилось на треть

Число прихожан РПЦ в Москве снизилось на треть - РИА Новости, 22.12.2021

Число прихожан РПЦ в Москве снизилось на треть

Число прихожан Русской православной церкви в Москве за два года пандемии снизилось на треть по сравнению с 2019 годом, сообщил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:42

2021-12-22T14:42

2021-12-22T14:42

религия

москва

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Число прихожан Русской православной церкви в Москве за два года пандемии снизилось на треть по сравнению с 2019 годом, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской епархии."Исследование показало, что по сравнению с 2019 годом число прихожан, снизившееся в 2020 году в среднем на 32%, осталось в 2021 году на этом же невысоком уровне, а в летние месяцы их число еще более уменьшилось", - сказал патриарх.Предстоятель РПЦ отметил, что у этого явления есть разные причины, в числе которых опасения прихожан за здоровье, переезд целых семей из Москвы в пригород, ограничения для людей старшего возраста, а также "утрата доброго навыка" ходить на богослужение каждую субботу и воскресенье."Мы должны осознать, что такая ситуация накладывает на нас еще большую пастырскую ответственность за каждого приходящего в храм", - сказал патриарх.

https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html

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москва, русская православная церковь