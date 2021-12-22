https://ria.ru/20211222/prikhozhane-1764914573.html
Число прихожан РПЦ в Москве снизилось на треть
Число прихожан РПЦ в Москве снизилось на треть - РИА Новости, 22.12.2021
Число прихожан РПЦ в Москве снизилось на треть
Число прихожан Русской православной церкви в Москве за два года пандемии снизилось на треть по сравнению с 2019 годом, сообщил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:42
2021-12-22T14:42
2021-12-22T14:42
религия
москва
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736847368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aba2017c3bff786ee3f2d94f398a6b9.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Число прихожан Русской православной церкви в Москве за два года пандемии снизилось на треть по сравнению с 2019 годом, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской епархии."Исследование показало, что по сравнению с 2019 годом число прихожан, снизившееся в 2020 году в среднем на 32%, осталось в 2021 году на этом же невысоком уровне, а в летние месяцы их число еще более уменьшилось", - сказал патриарх.Предстоятель РПЦ отметил, что у этого явления есть разные причины, в числе которых опасения прихожан за здоровье, переезд целых семей из Москвы в пригород, ограничения для людей старшего возраста, а также "утрата доброго навыка" ходить на богослужение каждую субботу и воскресенье."Мы должны осознать, что такая ситуация накладывает на нас еще большую пастырскую ответственность за каждого приходящего в храм", - сказал патриарх.
https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736847368_0:85:2618:2048_1920x0_80_0_0_e912ea3e6b8ed4174b52b80c28c8f81e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, русская православная церковь
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Число прихожан Русской православной церкви
в Москве
за два года пандемии снизилось на треть по сравнению с 2019 годом, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской епархии.
"Исследование показало, что по сравнению с 2019 годом число прихожан, снизившееся в 2020 году в среднем на 32%, осталось в 2021 году на этом же невысоком уровне, а в летние месяцы их число еще более уменьшилось", - сказал патриарх.
Предстоятель РПЦ отметил, что у этого явления есть разные причины, в числе которых опасения прихожан за здоровье, переезд целых семей из Москвы в пригород, ограничения для людей старшего возраста, а также "утрата доброго навыка" ходить на богослужение каждую субботу и воскресенье.
"Мы должны осознать, что такая ситуация накладывает на нас еще большую пастырскую ответственность за каждого приходящего в храм", - сказал патриарх.